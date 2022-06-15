Binance CEO'su Changpeng Zhao, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Namıdiğer CZ, piyasalardaki ayı sezonunu değerlendireceğini, bunu Binance için avantaja dönüştüreceğini açıkladı. Peki nasıl?

Kripto para piyasaları, son bir aydır oldukça sert bir düşüş trendi içerisinde. Önce Terra (LUNA), şimdi de Celsius derken Bitcoin, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 20,556 dolar seviyelerinden işlem görür hale geldi. Pek çok kişi, bu sürecin bir "kış mevsimi" olduğunu, piyasaların eskisine dönmesinin biraz süreceğini söylüyor. Kripto para piyasalarında kış mevsimi yaşandığını söyleyen isimlerden bir tanesi de dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'in CEO'su Changpeng Zhao. Namıdiğer CZ...

Verdiği bir röportajda piyasalardaki son durumu değerlerinden CZ, bu kış mevsiminin ilk olmadığı gibi son da olmayacağını belirtti. Hatta CZ'ye göre bu süreç, kendisi için üçüncü kez yaşanıyor. Binance ise ikinci kez kış mevsimi yaşıyor. Ancak CZ'e göre bu pek de kötü bir durum değil. Hatta para kazanmak için yeni bir fırsat. Peki Binance CEO'su, kripto para piyasalarındaki kış mevsimini nasıl avantaja dönüştürecek?

Binance, ayı sezonunda (kış mevsimi) eleman alımları yapacak

Binance CEO'su Changpeng Zhao tarafından yapılan açıklamalara göre dünyanın en büyük kripto para borsası, ayı sezonu devam ederken işe alımlar yapacak. Bunun boğa piyasası için oldukça iyi bir hazırlık olacağını söyleyen CZ, boğa sezonunda herkesin kendi projesiyle ilgilendiğini ayrıca bu süreçte oldukça komik paralar ödendiğini belirtiyor. CZ'in planı, yetişmiş elemanları ucuza kapatmak.

Aslına bakacak olursak CZ'in açıklamalarında haklı olduğu yanlar var. Ancak sorun şu ki diğer sektörlerde olduğu gibi kripto para sektöründe de genel bir durgunluk var. Şirketler, yeni işe alım yapmıyorlar. Hatta Crypto.com ve BlockFi gibi şirketler yüzde 5'lik küçülmeye gittiler. Görünen bu haldeyken CZ'in nasıl bir adım atacağı merak konusu...