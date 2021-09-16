Kripto para borsasının devi Binance’ın CEO'su, şirketin çalışmalarını daha iyi sürdürebilmek için bir merkeze ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’ın CEO'su Changpeng Zhao’nun geçtiğimiz günlerde South China Morning Post'a verdiği röportaja göre, şirket dünya düzenleyicileriyle daha iyi çalışabilmek için faaliyetlerini merkezileştirmeye ihtiyaç duyuyor.

CEO Zhao şirketin geleceği için çalışmalarını "Sektördeki en büyük oyuncu olarak kendimizi değişime hazırlamamız gerekiyor. Çalışmaları kolaylaştırmak ve geliştirmek için değişiklikler yapıyoruz." sözleriyle belirtti. Binance ortaklarının mülkiyeti, şeffaflığı ve risk kontrolleri hakkında net kayıtlara sahip olmalarının gerekliliklerine değindi.

Binance’de yeniden inşa çalışmaları başladı:

Binance bu yıl kripto para piyasasında 2 trilyon dolardan daha fazla bir değere ulaştı, şirket elde ettiği bu başarıyla çalışma şekillerinde yeniden düzenlemelere başladı.

Kripto para borsasında dünyada birinci sırada yer alan Binance çalışma faaliyetlerini resmi bir merkezi olmadan sürdürüyor. Bu yıl Hong Kong, Japonya ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere dünya çapından çalışma şekillerini düzenleyici uyarılar ve çok sayıda kısıtlamayla karşı karşıya kaldı. Şirketin ABD düzenleyicileri tarafından soruşturma altında olduğu biliniyor. Piyasada büyük bir paya sahip şirketin tüm dünyayla tamamen uyumlu bir kurum olma çalışmaları sürüyor.

Zhao son olarak merkez bankaları tarafından desteklenen dijital para birimlerinin piyasaya sürülmesinin kripto paraların da kabulünü arttırmaya büyük oranda fayda sağlayacağını, insanların diğer ülkelerdeki arkadaşlarına ödemelerini bitcoin ile yapmaya başlayacaklarını söyledi.