İrlanda'da birçok kadının kişisel görüntüleri rızaları olmadan halka açık forum sitelerine sızdırıldı. Birçok kişi, bu konuda bir önlem alınması gerektiğini dile getirirken bu durumun ölümle sonuçlanabileceği de ifade edildi.

İrlandalı kadınlara ait binlerce özel fotoğraf ve video, halka açık forum sitelerinde rızaları dışında paylaşıldı. İrlanda'daki Sinn Fein partisinin lideri Mary Lou McDonald, bu durumu kadınların ve kızların haklarının açık bir şekilde ihlali olarak değerlendirdi.

Independent'ta yer alan habere göre paylaşılan dosyalar arasında henüz reşit olmamış kişilere ait fotoğraflar ve 'intikam pornoları' da bulunuyor. İntikam pornosunu, kişilerin özel fotoğraflarının ve videolarının rızaları dışında yayılması olarak tanımlayabiliriz. Bu içeriklerin kişiyi aşağılamak veya tehdit etmek için kullanıldığı da biliniyor.

"Birilerinin ölümüyle sonuçlanacak"

2016 yılında kendi rızası dışında fotoğrafları sızdırılan Megan Sims, bu tür görsel bazlı tacizlere karşı kampanyalar başlattı ve bir forum sitesini kapattırmayı başardı. Bu forum sitesinde 11 binden fazla fotoğraf bulunuyordu. Fotoğrafları sızdırılanların güvenliği ve akıl sağlığıyla ilgili konuşan Sims, "Birilerinin ölümüyle sonuçlanacak" dedi.

İrlanda Adalet Bakanı Helen McEntee, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda kurbanlara desteğini dile getirirken konuyla ilgili bir tasarı üstünde çalıştığını ifade etti. Muhalefet lideri McDonald, bu tür korumaların eksikliğinin "İrlanda hukukunun yetersizliğini gösterdiğini" söyledi.

Megan Sims, görüntü temelli cinsel tacizin suç olması için bir kampanya başlattı. Sims, bu saldırganların cinsel suçlular listesine alınması gerektiğini ve 7 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması gerektiğini söylüyor. Sims, "Görüntü temelli cinsel taciz, büyük bir gizlilik ihlalidir ve intikam pornosu ile aynı şeydir" dedi.

Yaşanan bu taciz olaylarının sonuçlarından da bahseden Sims, bu saldırıların kurbanlarının sık sık siber zorbalığın kurbanı olduklarını, bu sebeple işlerini kaybettiklerini ve hatta bazı durumlarda intihara götürdüğünü söylüyor. Bunun bir örneği olarak da gazeteci Dara Quigley gösteriliyor.

Dara Quigley, 2017 yılında intihar ederek hayatına son verdi. Quigley'nin intiharının sebebi ise yaşadığı "psikotik episod" sebebiyle sokakta çıplak bir şekilde yürümesi ve bunun mobese görüntülerinin polislerin WhatsApp gruplarında paylaşılması olarak gösterildi. Dara Quigley'in annesi de bu konuda bir kanun çıkması yönünde başlatılan kampanyanın destekçileri arasında bulunuyor.