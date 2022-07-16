Türkiye'de Milyonlarca Dolarlık Forex Vurgunu İddiası

Bir iddiaya göre Londra merkezli bir forex şirketini kullanan insanlar, 1 haftadır işlem yapamadıkları konusunda şikâyetlerde bulundu. Bunun ardından da 200 milyon dolarlık vurgun yapıldığı bildirildi.

Forex işlemleri gerçekleştirdiği belirtilen Londra menşeili Technic Global Finance isimli bir şirketin; kripto para, değerli madenler ve petrol alım satımı yaptığı ve binlerce kişiyi mağdur ettiği iddia edildi. Şirketin her ne kadar Türkiye’de temsilcisi olmasa da Türk vatandaşların bu şirketin borsası üzerinden toplamda 200 milyon dolara yakın alım-satım yaptığı aktarıldı.

Son gelen iddialara göre Londra merkezli bu şirketin işlem yapma sekmesi 1 haftadır kapalı. Vatandaşlar endişelenip mahkemeye bile başvurmuşlar ancak şirket yurt dışı merkezli olduğu için muhatap bulamamışlar.

“Belli limitlere kadar paramızı çekebiliyorduk. Rakamlar yükselince sistem kapandı”

Gelen iddialara göre Technic Global Finance borsasında işlem yapan mağdurlar, ‘Belli limitlere kadar paramızı çekebiliyorduk. Rakamlar yükselince sistem kapandı’ diyerek mağduriyetlerini dile getirdiler. Mahkemeye başvuran mağdurlar dönüş alamadı zira şirketin merkezi Türkiye’de değil, dolayısıyla muhatap yok.

Şirketin alım-satım sayfasının kapanmasının ardından şikâyetler çoğalmaya başlayınca şirketin 10.000 kişiden 200 milyon dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıktı, en azından öyle söyleniyor. Böyle söylenmesinin sebebi ise 1 haftadır sistemleri kapalı olan şirketin bu konuda en azından ‘teknik arıza’ açıklaması bile yapmamış olması.

Mağdurların anlattığına göre vurgunu yapan şirket, ‘oltalama’ yöntemini kullanmış. Güvenilir sitelere verdikleri reklamlarda ‘Forex piyasasında yüksek kazanç’ vaat eden şirket bu sayede kişileri kolayca ağına düşürmüş. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.