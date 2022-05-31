Ünlüler Aleyhindeki Haberleri Kaldırtan Şebeke Çökertildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında sahte kararlarla haber kaldırtan bir dolandırıcı şebekesi çökertildi. Soruşturmada adı geçen iki şüphelinin bu yolla milyonlarca TL kazandığı paylaşıldı.

İnternet üzerinden çeşitli rollere girilmesiyle düzenlenen dolandırıcılık olayları tüm hızıyla devam ederken, bugün bunlardan bir yenisi daha ifşa oldu. Paylaşılan bilgilere göre geçtiğimiz aylarda çeşitli yayın organlarına gönderilen e-postalarda dolandırıcılar, ellerinde erişim engeli olduğunu ileri sürerek bazı haberlerin kaldırılmasını talep etti.

Yapılan açıklamalara göre dolandırıcılar, daha sonrasında yayın organlarını arayarak ellerinde mahkeme kararı olmasına rağmen haberleri kaldırmayan kurum çalışanlarını da tehdit etti. Dolandırıcıların ünlü isimleri hedef aldıkları, önce sahte belge hazırladıkları ve ardından medya gruplarını kandırmaya çalıştığı ifade edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma başlatmasıyla olayın detayları açığa çıktı.

Sahte evraklar gönderiliyordu:

20’ye yakın ünlü isimle pazarlığa oturduğu aktarılan dolandırıcı şebekesinin hilesi, artan şikâyetler üzerine inceleme başlatılmasıyla ortaya çıkarıldı. Kurumlara gönderilen kararların gerçek mahkemelerce gönderilmediği ve sahte olduğu belirlendi. İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, belirlemeler üzerine çalışmalarını derinleştirdi.

Dolandırıcıların hazırladıkları belgelerin orijinal Sulh Ceza Hâkimliği kararlarıyla birebir benzerlik gösterdiği açıklandı. Dolandırıcıların e-postalarında ismini kullandığı ünlü ceza avukatı Prof. Dr. Ersan Şen, mağdur sıfatıyla ifade verdi. Şen, e-postaların kendisi tarafından kullanılmadığını paylaştı.

İki şüpheli yakalandı, suçları ortaya çıktı:

Savcılık, soruşturma kapsamında kuruluşları ve ünlü isimleri arayan numara ve e-posta adreslerini tespit etti. Bu kapsamda Uğur Y. Ve İlknur Ö. adlı şüpheliler yakalandı. Uğur Y., numaranın kendisine ait olduğunu doğrulasa da “Benim sahte mahkeme kararlarıyla işim olmaz. Bunlara ayıracak vaktim yok. Sosyete camiasıyla iç içe çalışır, para kazanırım. Böyle içerikleri hazırlamam mümkün değil.” açıklamasında bulundu.

Uğur Y.’nin ortağı olduğu belirlenen İlknur Ö.’nün ise popüler kişiler hakkında çıkan tüm olumsuz haberlerin peşine düştüğü ve onlarla pazarlık yaptığı belirlendi. İlknur Ö., verdiği ifadede “Uğur Y., komşum olur. Tapelerde yer alan konuşmalar iş görüşmesidir. Bu legal bir iştir. Sahte evrak oluşturmam söz konusu değildir.” ifadelerine yer verdi.

Öte yandan iş adamları ve ünlü isimlerin tanıtım ajanslarına ulaşan İlknur Ö.’nün haberlerin kaldırılmasını kabul eden ünlülerden kapora aldığı, kapora sonrası sahte evrakları ajanslara gönderdiği ve böylece milyonlarca TL kazandıkları ortaya çıktı. Uğur Y. Ve İlknur Ö., tutuklanarak cezaevine gönderildi.