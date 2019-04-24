Captain Marvel'ı 116 Kez Sinemada İzleyerek Rekor Kıran Adam

ABD'li bir adam, dünya rekoru kırmak için Captain Marvel filmini tam 116 kez sinemada izledi.

Bir filmi ne kadar sevebilirsiniz? Peki bir filmi vizyonda kaç kere izleyebilirsiniz? Birleşik Devletler’de yaşayan Steve Ruppel adlı bir adam, Marvel’ın en yeni süper kahramanı olan Captain Marvel’ın filmini tam 116 kez vizyonda izledi.

Ruppel, gayri resmi olarak Guinness Dünya Rekoru kırdığı denemesinde Captain Marvel filmini toplam 14 bin 268 dakika yani 237,8 saat izledi. Steve Ruppel, altı hafta süren deneme boyunca günde ortalama 7 kez Captain Marvel izledi.

Tahmin edebileceğiniz gibi Steve Ruppel, bu inanılmaz rekor denemesi sırasında başka hiçbir şeye vakit ayıramadı. Bu nedenle işten ayrılmak zorunda kaldı. Ruppel, sonunda amacına ulaşmış olsa da buna değecek bir karşılık buldu mu bilemiyoruz.

Ruppel, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda süper kahraman filmlerini çok sevdiğini ve bu nedenle Captain Marvel’ın iyi bir seçim olduğunu söyledi. Açıkçası ben de süper kahraman filmlerini çok seviyorum ama böyle bir deneme için gözlerimden nefret etmem gerekiyor.

Ruppel’ın kurmuş olduğu rekorun resmiyet kazanması için her film öncesinde afişle bir fotoğraf çektirmesi, her izleyişinde iki kişiden ‘şahit’ olmasını istemesi ve sinema bileti gibi somut bir kanıt sunması gerekiyor.