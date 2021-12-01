BabyCentre adlı bir medya şirketi, 2021 yılında ebeveynlerin tercih ettiği isimleri tarayarak en popüler ve sıra dışı isimleri yayınladı. İngiltere’de bir ebeveynin çocuklarına Marvel’ın çizgi romanlarındaki bir süper kahramanın adını verdiği ortaya çıktı.

Bir bebeğe isim vermek, tüm hayatını etkileyeceği için oldukça büyük ve zor bir karardır. Ebeveynler bebeğinin ismine karar verirken genellikle geleneksel isimleri, aile üyelerinin isimlerini ya da o dönem popüler olan isimleri tercih ediyor. Dizi ve filmlerdeki karakter isimlerinin de oldukça popüler olduğuna ve sık sık tercih edildiğine şahit oluyoruz.

Hamilelik, doğum ve çocuk gelişimi konularında ebeveynlere bilgi sağlayan San Francisco merkezli çevrimiçi medya şirketi BabyCentre, 2021 yılında tercih edilen bebek isimlerini tarayarak en sık tercih edilen isimleri listeledi. En popüler erkek isminin Muhammed, kız isminin ise Olivia olduğu ortaya çıkan liste çalışması sırasında İngiltere’de bir bebeğe, Marvel karakteri 'Thanos' adı verildiği görüldü.

Marvel, isim arayan ebeveynlere ilham oluyor

BabyCentre’ın çalışmalarına bakarak, bebeklerine isim arayan ebeveynlerin Marvel serilerinden sıklıkla ilham aldığını söyleyebiliriz. Daha önce de bebeklerine Marvel kahramanları Loki, Thor ve Sylvie adlarını veren ebeveynler olmuştu. Şimdi ise İngiltere’de bir çift, bebeklerine Marvel’ın süper kötü adamı Thanos’un adını verdi. Marvel Comics tarafından yayımlanan Amerikan çizgi romanlarında ortaya çıkan kurgusal karakter Thanos, Marvel Sinematik Evreni'ndeki en güçlü kötü karakterlerden biri.

BabyCentre’ın İngiltere Genel Yayın Yönetmeni Sarah Redshaw, “Marvel ve DC filmleri egemen olmaya devam ettikçe ve daha fazla ebeveyne bebeklerine Thor, Thanos veya Sylvie diye seslenmeleri için ilham verdikçe süper kahraman isimlerinde bir artış olacağını tahmin ediyoruz.” dedi.

BabyCentre’ın çalışması aynı zamanda ebeveynlerin yüzde sekizinin bebekleri doğduktan bir hafta sonra bile onlara nasıl seslenecekleri konusunda kararsız olduğunu gösterdi. Ve karar vermesi ne kadar uzun sürerse sürsün, birçok ebeveynin – yaklaşık yüzde 13’ü – isim seçiminden pişmanlık duyduğu ortaya çıktı.