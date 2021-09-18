15 Yaşında Bir Genç, Penisine USB Kablosu Sıkıştırdı

Birleşik Krallık'tan gelen haber, konuyla arasında bağlantı kurabilen kişilerin içini adeta kemirecek cinsten. Penisinin uzunluğunu ölçmek isteyen 15 yaşındaki bir genç, bunu yapmak için, kabloyu penisinin içine sokmayı tercih etmiş. Buradan sonrasında her şey daha karanlık bir hal alıyor.

Açılımı Evrensel Seri Yolu olarak dilimize çevrilen USB, hayatımızın birçok alanında işlerimizi kolaylaştırıyor. Başta cihazlarımızı şarj etmemize ve farklı cihazlara veri aktarmamıza imkân tanıyan bu aletlerin her cihaz için farklı -USB Type-A, Type-B, Type-C gibi- bir versiyonu bulunuyor.

Fakat birileri bu ‘evrenselliği’ yanlış anlamış olacak ki bu kabloları kullanmak için penisini tercih etti. 15 yaşındaki bu genç için buradan sonra; kanlı, ameliyatlı ve zorlu bir süreç başladı. İşin daha da kötüsü, söz konusu genç bu süreci USB kablosuyla geçirmek zorunda kaldı. Akıllara durgunluk veren haberimizin detaylarına gelin yakından bakalım.

Pişmanlık nedir, anlatalım:

Haberimizin başlığına ya da açıklama kısmına göz attığınızda aklınızda naçizane bir “Neden?” sorusu oluşmuş olabilir. Hemen merakınızı giderelim. Başta kimse -senaryo aşağı yukarı kendini açıklasa da- bunun nasıl gerçekleştiğini bilmiyordu. Fakat 15 yaşındaki genç, doktorlara, neden üretrasından USB kablosu sokmaya çalıştığını söyledi.

Genç, meraklanmanın da etkisiyle penisinin uzunluğunu ölçmek için böyle bir yola(!) başvurduğunu söyledi. “Hadi tamam USB kablosu oraya girdi, nasıl çıkacak?” dediğinizi duyar gibiyiz. En heyecanlı kısmı da burası. Çıkmayacak.

Söz konusu USB kablosunu sıkıştıran gencin idrarından kan gelmeye başladı ve acılar zaman geçtikçe büyüdü. Buradan sonra hemen acile yetiştirilen 15 yaşındaki meraklımız üzerinde sistoskopi kullanılarak kablo çıkarılmaya çalışıldı. Bu yöntemde kullanılan sistoskop aletini de gösterelim.

İşe bakın ki hastamız üzerinde kablodaki bir düğümden dolayı sistoskop da işe yaramadı. Gencimiz, daha derin operasyonlar için buradan direkt University College Hospital’a sevk edildi. Annesi olmadan tedavi olmak istediğini söyleyen gencimizin bu noktada herhangi bir mental ya da fiziksel sorununun olmadığı da kaydedildi.

Röntgen ile düğümün konumunu ve tam şeklini öğrenen doktorlar, genci ameliyat odasına aldı. Burada söz konusu yere kesik açan doktorlar, kablonun iki parçaya ayrıldığını gördü ve ikisini de çıkardı. Kablodan kurtulan gencin üretrasına ve penisine dikişler atıldı ve idrar dışarı çıkarken zarar gören bölgeden geçmesin diye sondalar takıldı.

2 hafta sonra kayda değer bir hasar ya da yara göremeyen doktorlar, sondaları çıkardı. Bunun söz konusu genç için iyi bir anı olarak kalmayacağı kesin. Bu kan donduran olaydan da anlayabileceğimiz üzere üretilen ürünleri sadece üretim amaçları doğrultusunda kullanmamız gerekiyor. Cyberpunk 2077 gibi oyunlarda ya da filmlerde birilerine kablo takıldığını görmüş olabilirsiniz ama bu, sizin de şey yapabileceğiniz anlamına gelmez, anladınız işte.