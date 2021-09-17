Kaybolan Adamın Kalıntıları Timsahın Midesinden Çıktı

Birkaç hafta önce sahilde yürüyüş yaparken gözden kaybolan bir adamın, kaybolduğu noktaya yakın bir yerde bulunan timsah tarafından saldırıya uğramış olabileceği tahmin ediliyordu.

Önceki haftalarda sahilde eşiyle birlikte yürüyüş yapan Timothy Satterlee Sr. adlı bir adam timsah saldırısına uğradı. İddiaya göre eşi tıbbi yardım istemek için yanından ayrıldı ve geri döndüğünde adam ortadan kaybolmuştu.

Yetkililer İda Kasırgası’nın Louisiana’da şiddetli yağış ve sele sebep olmasından bir gün sonra Satterlee Sr.’ın kaybolduğu yerin yakınlarında bir timsahın yaşadığını fark etti. Timsahın adamı yemiş olabileceğinden şüphelenen yetkililer avlama çalışmalarına başladı. 3 metre uzunluğunda ve 228 kg ağırlığında olan hayvan lisanslı avcılar Phillip Mc Clurke ve Eric Dumas'ın da katkılarıyla özel harekat birimi tarafından yakalandı.

Yetkililer aileye taziyelerini iletti

ABD güvenlik bürosu Facebook aracılığıyla yaptığı açıklamada timsahı inceleyen müfettişlerin hayvanın midesinde insan kalıntıları gibi görünen şeylere rastladıklarını duyurdu. Bu kalıntıların Satterlee Sr.’a ait olup olmadığının doğrulanması ve bulguların incelenmesi için St. Tammany Parish Adli Tabip Bürosu'na başvuruldu. İncelemeler sonucunda yetkili görevli Rand Smith yaşanan bu korkunç trajedi karşısında çok üzgün olduğunu ve Satterlee ailesinin acılarını paylaştığını belirtti. Bulguların sevdiklerini geri getirmeyeceğini bilse de bir nebze teselli etmesini umduğunu söyledi.