ABD'nin Maryland eyaletindeki bir Apple mağazası çalışanları sendikalaşmak için oy kullandı. 65 'evet', 33 'hayır' oyunun çıktığı oylama, mağaza personelinin şirketin ilk sendikalı perakende çalışanları olmasını sağladı.

Dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Apple’ın ABD’deki perakende mağazalarında bulunan çalışanları bir süredir daha iyi ücretler ve koşullar için sendikalaşmaya çalışıyordu. Geçtiğimiz aylarda Atlanta şehrinde bulunan bulunan bir mağazanın sendikalaşma için oylama yapacağı ve bu konuda ilk olacağı belirtilmişti. Ancak bu talep, daha sonra Apple’ın ihlallerinin adil bir oylamayı engellediği iddialarıyla geri çekilmişti.

Şimdi de bu konuda oldukça önemli bir gelişme yaşandı. Ülkenin Maryland eyaletinde bulunan Towson ilçesindeki bir Apple mağazası çalışanları sendikalaşma mücadelesi kapsamında oy kullandı ve tarihe geçti.

Maryland eyaletinde bulunan bir mağaza çalışanları sendikalaşmak için oy kullandı

Gelen haberlere göre oy vermeye uygun 110 kişinin bulunduğu mağaza çalışanlarından 65’i sendika için ‘evet’, 35’i ise ‘hayır’ oyu kullandı. Bu da onları tarihe geçirerek şirketin ilk sendikalaşan personelleri yaptı. Açıklamalarda, bu oylamayla birlikte çalışanların daha iyi koşullar ve ücretler elde etmeyi umduğu ifade edildi.

Tarihe geçen bu zafer, Apple’ın perakende çalışanlarını sendikalaştırmaktan caydırmak için çabalarının ardından geldi. Dev şirketin yetkililerinden olan Deirde O’Brien, geçtiğimiz ay 58.000 personeline sendikalaşmanın sakıncaları konusunda bir video göndermişti. O’Brien, böyle bir şey gerçekleşirse Apple ve çalışanlar arasında sendikanın bulunmasının mağazalarda değişiklik yapacağını belirtmişti.

Ülkedeki sendikalaşan ilk Apple mağazası olmayı başaran çalışanların Uluslararası Makinistler ve Havacılık İşçileri Birliği (IAM) aracılığıyla bunu gerçekleştireceği ve kendilerine Organize Perakende Çalışanları (CORE) ismini vereceği aktarıldı. Ayrıca Apple ile konu hakkındaki görüşmelerin başlamasından önce oyların Ulusal Çalışma İşleri Kurulu (NLRB) tarafından onaylanması gerektiği de gelen açıklamarda yer aldı.