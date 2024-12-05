Bir insan hiç uyumadan, en fazla kaç gün durabilir dersiniz? 3 gün, 7 gün veya 10? Guinness Dünya Rekoru’na göre bu sayı çok daha fazla!

Uyku, her birimizin en temel ihtiyaçlarından biri. Öyle ki bir gün uykusuz kalmak bile vücudumuzda bazı alışılmadık tepkilere sebep olabiliyor.

Gelin, günlerce uyumayan adama neler olduğuna bakalım.

1950’lerde ve 1960’larda, uyku yoksunluğunun çok revaçta olduğu bir dönem vardı.

İnsanlar, birbirlerine uyumaması için cesaretlendiriyor ve çeşitli rekorlar kırmaya çalışıyorlardı. Bu sürede birçok uyanık kalma rekoru kırıldı ve her biri birkaç defa uzatıldı. Fakat Guinness Dünya Rekorları, 1997’de bu çılgınlığa bir son verdi.

Bu noktada rekor, 1986’da 18 gün, 21 saat ve 40 dakika boyunca uyumayan Robert McDonald isimli bir dublöre aitti.

Ayrıca bilim insanlarına göre ciddi uyku eksikliği; diyabet, kalp hastalığı ve kolorektal kanser hastalıklarının geliştirme olasılığını artırır.

Yine uyanık bir şekilde çok fazla zaman geçirmek, beyni 3 ila 5 yıl yaşlandırır ve bunama riskini %33’lük bir katkı sağlar.

Öte yandan fareler üzerinde yapılan araştırmalar da uyku eksikliğinin, beyindeki pleiotrofin ismi verilen koruyucu protein depolarını önemli ölçüde tükettiğini ortaya koyarak bu endişeleri doğrular.

Çünkü pleiotrofin seviyeleri düştükçe hipokampüsteki nöronlar ölmeye başlar ve bu da bilişsel bozukluğa ve potansiyel olarak alzheimer gibi nörolojik hastalıkların tetiklenmesine sebep olur.

Hekimler ise Robert McDonald’ın uyanık kalma çalışmaları sırasında muhtemelen mikro uykular yaşadığını ve farkında olmadan arada sırada birkaç saniyeliğine uyukladığını düşünüyor.

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