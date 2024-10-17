Uyku esnasında her yıl, ortalama 8 böcek yuttuğumuz iddiasını mutlaka bir yerlerden duymuşsunuzdur. Düşüncesi bile korkunç öyle değil mi? Peki bu iddia doğru mu, böyle bir şey gerçekten mümkün olabilir mi?

Uykuya daldığımız an, dış dünya ile iletişimimizi keseriz ve neler olup bittiği hakkında fikrimiz yoktur. Bu sebeple uyku sırasında herhangi bir böcekle temas etme hatta o böceği yutma ihtimali bizi oldukça tedirgin eder.

Peki işin aslı nedir?

İddiaların yanı sıra, uyurken böcek yutma ihtimalimiz çok çok düşüktür.

Çünkü böceklerle karşılaştırıldığında insan vücudu, aşırı derecede büyüktür. Bu sebeple böcekler, bizi yalnızca manzaralarının bir parçası olarak görme eğilimindedir. Ayrıca etrafta dolaşan bir böcek, uyuyan bir insanı korkutucu bulur.

Çünkü biz uyurken kalp atışlarımız ve nefes alış verişimiz, onlar için inanılmaz gürültülüdür. Bu ses de onları korkutur ve özellikle örümceklerin aşırı derecede hassas olduğu titreşimler yaratır.

Yani böcekler, biz uyurken bizden uzak durmak için ellerinden geleni yaparlar.

Elbette çok çok küçük bir ihtimalle biz uyurken yanımıza yaklaşabilir veya üstümüzde gezinebilirler. Ancak bu olasılık çok azdır.

Ayrıca bir böcek, biz uyurken yüzümüze tırmanırsa veya vücudumuzun herhangi bir yerinde gezinirse, onların dokundukları yerde bırakacakları his bizi rahatlıkla uyandırır.

Yine unutulmaması gereken bir diğer nokta da özellikle örümcek türlerinin yalnızca küçük bir kısmının evlerimizi bizimle paylaşacağıdır. Örümcekler ve diğer böcek türleri, insanlarla ve onların yaşam alanlarında gezinmek istemenin yanı sıra inzivaya çekilmeyi tercih ederler.

Yani onlar yatak odamızda değil, bodrum katlarında veya tavan aralarında yaşamaktan memnundur. Özetle uyku sırasında bir böcekle temas etme ve herhangi bir böcek yutma ihtimalimiz tüm bu sebeplerden dolayı çok düşüktür.

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