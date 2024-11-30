Sabah yataktan kalkmak dünyanın en zor şeyi öyle değil mi? Hele soğuk bir kış günündeyseniz ve hava hâlâ karanlıksa. Peki sabahları yataktan daha rahat kalkmak için fazladan kaç dakikalık uykuya ihtiyacımız var?

“5 dakika daha, sonra söz kalkacağım.” “Yalnızca 10 dakikaya ihtiyacım var, kalkıyorum” gibi cümlelerin gerçeklik payı var mıdır dersiniz?

Gelin, fazladan kaç dakikalık uykuya ihtiyacımız olduğuna bakalım.

Uyku üzerinde yapılan çalışmaların genelinde, uykusuz kalmanın olumsuz etkilerine odaklanılır.

Yetersiz gece uykusu; bilişsel beceriler, DNA ve hafıza üzerinde istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Journal of Positive Psychology isimli hakemli bir dergide yayımlanan yeni bir çalışmada ise uykunun, olumsuz durumları engellemesinin yanında kişinin daha iyi hissetmesini sağlayıp sağlamadığı araştırıldı.

Çalışma kapsamında 18-24 yaş aralığındaki 90 genç; erken, geç ya da her zamanki uyku düzeninde uyuyanlar olarak üç gruba ayrıldı. Geç yatan grup 02.00’da yatıp 7.30’da kalkarken, erken yatanlar 22.30’da yatıp sabah aynı saatte kalkıyordu.

İlk grup her zamanki uyku düzenine kıyasla 37 dakika az, ikinci grup ise 46 dakika fazla uyumuş oldu.

1 hafta süresince akıllı saatle uykuları takip edilen katılımcılar, bu süre zarfında uyku alışkanlıklarını da 1 günlüğüne kaydetti. Devamında araştırmacılar, haftanın başında ve sonunda anketler yaparak katılımcıları bazı bilişsel testlerden geçirdi.

Ekip, uykunun dirayet ve minnettarlık gibi kişilik özellikleri üzerindeki etkisine odaklandı. Bulgular ise şaşırtıcıydı. 46 dakika bile fazladan uyumanın, belirgin bir etki yaratabileceğine işaret ediyordu.

Yani gece uykusunu 46 dakika artıran kişiler, gün içinde çok daha dirayetli ve hayatından memnundu. 37 dakika az uyuyanların duygularında ve ruh hallerinde gerilemeler ve olumsuzluklar dikkati çekti.

Özetle bu çalışmadan çıkarılan sonuç, gece uykusunun 46 dakika artırılması sizi gün içinde çok daha pozitif yapıyor. Uyku süresi ne kadar kısalırsa, gün içindeki verimlilik de o kadar düşüyor diyebiliriz.

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