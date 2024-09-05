Şu anda eski cazibesini yitirmiş olan NFT piyasası, zamanında herkesin ağzını açık bırakan bir satışa şahit olmuştu. Bu içerikte, tek bir NFT satışıyla 69 milyon dolar kazanan sanatçının hikayesinden bahsedeceğiz.

İnternet dünyasında Beeple olarak tanınan Mike Winkelmann, Purdue Üniversitesi'nden bilgisayar bilimi alanında aldığı eğitimin ardından dijital sanatın büyülü dünyasına adım atmıştı.

2007 yılında başladığı “Everydays” isimli projesiyse onu milyonerliğe götürecekti…

“Everydays” projesi kapsamında her gün yeni bir dijital sanat eseri yaratıyordu!

Beeple, bu projeye 2007'de başlayarak ve her gün yeni bir dijital illüstrasyon, animasyon veya kısa video üretti.

Sanatçı yıllar boyunca, bazen siyaseti alaya alan, bazen de teknolojik distopyalara göndermeler yapan binlerce eser üretti.

Beeple'ın bu sıra dışı eserleri dikkatleri üzerine çekerek zaman içinde onun bir fenomene dönüşmesini sağladı.

Söz konusu proje için Beeple, yakşalık 5000 gün boyunca yeni bir dijital sanat eseri üretmeye devam etti ve sonunda o 69 milyon dolara satılacak olan eser ortaya çıktı.

Bu eserin adı “Everydays: The First 5000 Days” idi!

“Everydays: The First 5000 Days” isimli bu NFT, “Everydays” serisinin kapsadığı 5.000 sanat eserini içeren bir kolajdı.

2007’den beri yaptığı tüm eserleri tek bir eserde bir araya getiren Beeple’ın yıllar içinde ortaya koyduğu emeğin ürünleri olan eserler tek bir NFT’de hayat bulmuştu.

Bu NFT, 2021'de köklü bir kuruluş olan ve her yıl 80 farklı kategoride yüzlerce açık artırma düzenleyen Christie’s isimli müzayede evi tarafından 69 milyon dolara satın alındı.

Bu satış, Beeple'ı dijital sanat dünyasında bir ikon haline getirdi ve o dönem NFT'lerin popülaritesini arttırarak sanatta ve de yatırımda yeni bir çağın kapısını araladı.

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