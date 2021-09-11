Bir Vatandaş, 2 Kez Almanya'da, 4 Kez de Türkiye'de Aşı Oldu

Aşı olmanın önemi tüm medya kanallarından vurgulanırken aynı zamanda aşı karşıtlarıyla mücadele ediyor. Bu noktada bir vatandaşımız, tarafını oldukça koyu bir şekilde belli ediyor. 2 kere Almanya'da, 4 kere de Türkiye'de aşı olan, COVID-19'un korkulu rüyası Erkan Mısırlı ile tanışın.

Pandeminin kontrol altına alınmasında adeta kilit rol oynayan aşılar her geçen gün daha çok kişiye ulaşıyor olsa da bu aşıların karşısında duran bir kitle de bulunuyor. Bu aşı karşıtları, aşıların içinde çiplerin olduğunu, takip edildiğimizi ve hatta bu çipler sayesinde kontrol edileceğimizi öne sürüyor. Bu gibi güçlü duran fakat henüz bir temele oturduğunu göremediğimiz açıklamalarıyla bu kişiler aşı olmayı ısrarla reddediyor.

Fakat aşı olmayı seçen tarafın da koyu taraftarları yok değil. Haberimizin konusu olan Erkan Mısırlı, aşı olma konusunda adeta sınırları zorluyor. 2 kere Almanya’da, 4 kere de Türkiye’de aşı olan Mısırlı, aşı konusunda yelpazesini de geniş tutmayı tercih etmiş. Öyle ki BioNTech, Sinovac, AstraZeneca ve Moderna aşıları, şu an Mısırlı’nın bedeninde, tabir yerindeyse 7/24 devriye geziyor.

“Sağlıklı bir yaşam için herkese aşı olmalarını tavsiye ediyorum”

Mısırlı’nın neden böyle bir karışım yapmak istediğini merak ediyor olabilirsiniz. Aşı konusundaki serüvenini, kendisi şu şekilde anlatıyor:

“Türkiye’de bu yılın şubat ve nisan aylarında iki kez Çin aşısı oldum. Ancak bu aşı Avrupa’da kabul edilmiyor. Almanya’ya giderken test yaptırmak zorunlu. İlk zamanlar Türkiye’de BioNTech olmadığı için Almanya’ya giderek orada aşı olmaya karar verdim. Orada tercih hakkı olmadığı için AstraZeneca aşısı yaptılar. 2 ay sonrasına ikinci aşı randevusu verdiler. Vakti gelince Almanya’daki ikinci aşı randevusuna giderek toplamda 4’üncü korona virüs aşısını oldum. O gün BioNTech yok diye Moderna aşısı yaptılar. Ama benim aklım hep BioNTech aşısındaydı. Aşı olup Türkiye’ye gelince burada BioNTech aşısı çıktı, onu da geçen ağustos ayında oldum etti 5. Şimdi de Türkiye’de imkân çıkınca BioNTech’in ikinci doz aşısını oldum. Bunun birlikte etti 6. Biraz aşı kokteyli gibi oldu, fakat koruyucu etkisine güveniyorum. Sanırım artık her yıl düzenli olduğum grip aşısına gerek kalmadı.”

Virüse karşı bedenini adeta bir mayın tarlasına çeviren Mısırlı, henüz aşıların yan etkisini görmemiş olsa da yetkililerin yaptığı açıklamalar ışığında aşı olmanız gerektiğini hatırlatalım. Konu hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında paylaşabilirsiniz.