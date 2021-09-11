Bu Yıl Grip Vakalarında Artış Olabileceği Açıklandı

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, bu yıl grip vakalarında artış olabileceğini söyledi. Kurugöl, bu ihtimali maske kullanımı sayesinde uzun süredir gribe yakalanmamanın getirdiği bağışıklık zayıflığına bağlıyor.

Koronavirüs salgını patlak verdiğinden beri insanların büyük çoğunluğu özellikle toplu ortamlarda maske kullanmakta; bu da grip gibi enfeksiyonların yayılımını önlemiş durumda. Ancak aşılama sürecinin hızlanmasıyla birlikte COVID-19’dan korunmaya dair kurallara dikkat etmeyenler arttığı için bu yıl grip vakalarının da artacağı düşünülüyor.

Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, konuyla ilgili “Geçen yıl ülkemizde grip vakası çok az görüldüğü için insanların gribe karşı direnci de bağışıklık düzeyleri de azalmış oldu. Toplum gribe karşı daha duyarlı hâle gelmiş durumda.” dedi.

'Solunum yolu enfeksiyonlarında azalma oldu'

Kurugöl, sözlerine şöyle devam etti: “Covid-19 ile geçen 1,5 yılda kısıtlamalar nedeniyle damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarında önemli azalma oldu ancak şu anda durum tersine dönebilir. 1,5 yılda okullar kapalıydı. İnsan teması yoktu. Kısıtlamalardan dolayı damlacık yoluyla bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarında önemli azalma oldu. Çocuklarda hastalık yapan viral enfeksiyonlar hemen hemen hiç görülmedi.”

“Normalde bir çocuk yılda 8-10 kez solunum yolu enfeksiyonu geçirirken özellikle evde oldukları Covid-19 döneminde hemen hemen hiç hasta olmadılar. Ama şimdi durum tamamen değişmiş durumda. Çocuklar okulda birbirleriyle çok sık temas hâlindeler. İnsan hareketliliği çok arttı. Hayat neredeyse tamamen normale dönmüş durumda. Bunun sonucunda da solunum yolu enfeksiyonları görülmeye başladı bile.”

Kasım ayından itibaren artış bekleniyor:

“Şu anda Türkiye’de çocuklarda Krup vakalarında artış var. Krup’a neden olan parainfluenza diye bir virüstür. Önümüzdeki aylarda havaların soğumasıyla, kasım, aralık ayından itibaren grip vakalarında artış olmasını bekliyorum.”

Kurugöl, Covid-19 ve gribin bir arada olması halinde daha ağır bir tablonun ortaya çıkabileceğine şu sözleriyle işaret etti: “Bu olumsuz durumdan korunmak için bu sene özellikle grip aşısının yapılmasını öneriyorum. Özellikle risk grubundaki kişilerin, 65 yaş üstü, kronik hastalığı olanların mutlaka grip aşı olmalarını öneriyorum. Okulların açılması ile grip açısından önemli risk taşıyan bir grupta çocuklar. Çocuklara da grip aşısının yapılmasını öneriyorum.” dedi.

Çocuklarda gece havlar gibi öksürme görülüyor:

Krup hastalığında çocukların boğulur gibi olduğunu ve ses kısıklığının görüldüğünü belirten Prof. Dr. Zafer Kurugöl, hastalığın özellikle 6 ay ile 3 yaş arasındaki çocukları etkilediğini, gece havlar gibi öksürmenin görüldüğnü ve bu hastalığın solunum güçlüğüne neden olduğunu kaydetti.

Çocuklarda görülen viral enfeksiyonların mevsimsel olduğunu belirten Kurugöl, “Aynı balıklar gibidir. Nasıl ki balıkta palamut, lüfer mevsimi olur, sonra havalar soğuyup kar yağınca hamsi akını gelir. Benzer durum virüsler içinde geçerli. Önce rinovirüs ve parainfluenza artar. Sonra, havalar soğuyunca grip vakaları artar. Türkiye’de grip kasım-aralık ayından itibaren artar ve bazı yıllar salgın yapar.” dedi.