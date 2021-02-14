Bir YouTuber, 100 saat boyunca üzerinde çalışıp eşsiz bir tasarıma dönüştürmek üzere dev bir PlayStation 5 satın aldı. Beraberinde dev DualSense'i ile gelen dev PS5 çalışır durumda ve oyun oynamak mümkün.

PlayStation 5, geçtiğimiz yılın en heyecan verici haberlerinden biri olarak nihayet satışa sunulmuş ve kendisini heyecanla bekleyen oyun severlerle buluşmuştu. Her ne kadar hala dünyanın pek çok bölgesinde tedarik sıkıntısı çekse de PS5'i deneyimleme şansına erişenlerin de sayısı az değil ve tahmin edeceğiniz üzere bu şanslı kesim durumdan son derece memnun.

Biz tedarik sıkıntısını, Japonya'da bile mağazaların önünde oluşan kuyrukları, yaşanan izdihamı ve 'Nasıl olur da hiçbir yerde PS5 olmaz?' sorusunu tartışırken, bir YouTuber işin boyutunu bambaşka bir seviyeye taşıdı ve 70 bin dolara kıyıp kendisine dev bir PS5 satın aldı.

3 metrelik boyu ve 227 kg ağırlığıyla dev bir PS5 hayal edin:

ZHC isimli YouTube kanalında yayınlanan bir video ile tanışma şansına eriştiğimiz bu PS5, kanal ekibi tarafından özel tasarımlarla 'süslenmek' için satın alındı. 3 metrelik ve 227 kg ağırlığındaki dev PS5 üzerinde kanal ekibi iki farklı tasarımdan oluşan bir mural çalışması yaptı.

PS5'in iki farklı yüzünde iki farklı konsept için çizim yapan kanal ekibi, bu dev PS5'e renk katmak için toplamda 100 saatlerini harcadılar. Ortaya çıkan sonuç ise oldukça güzel görünüyor. Nihayetinde 70 bin dolara ve 100 saate mal olmuş bir çalışmadan bahsediyoruz.

Eğer siz de bir yandan dev DualSense'i ile oyun oynayıp bir yandan da dilediğiniz gibi renklendirerek bir sanat eserine dönüştüreceğiniz bir PS5 isterseniz, 70 bin dolarınızın olması yeterli. Yok ben sadece videoyu izleyeyim yeter derseniz, ZHC'nin videosuna aşağıdan ulaşabilirsiniz.

ZHC'nin dev PlayStation 5 videosu: