PS5 DualSense'te Yeni Bir Sorun Ortaya Çıktı

Neredeyse tüm oyun kollarının ortak sorunu olan analog çubuk kayma sorunu, PS5 oyun kolu DualSense'te de ortaya çıktı. Sorun şu ki; normal şartlarda uzun kullanım sonucu ortaya çıkan bu sorun, PS5'te yalnızca 10 günlük bir kullanım sonunda kendini gösterebiliyor.

Nintendo’nun beklenmedik bir şekilde piyasayı kasıp kavuran taşınabilir oyun konsolu Nintendo Switch, 2017’de piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra “Joy-Con drift” (Joy-Con kayma) olarak adlandırılan bir sorun ortaya çıkmıştı. Söz konusu sorunda Nintendo Switch’in kontrolcüsü olan Joy-Con’un analog kontrol çubukları, oyuncular onlara dokunmadığında dahi oyunlara komut göndererek oyun deneyimini mahvediyorlardı.

Nintendo için epey baş ağrılı ve sonunda oyunculardan özür diledikleri bir süreç oluşturan Joy-Con drift benzeri bir sorun şimdi de PlayStation 5’in resmi oyun kolu olan DualSense’te ortaya çıkmış durumda. Reddit’teki PS5 konusunun altında yer alan bazı şikayetlere ve paylaşılan videolara baktığımızda DualSense’in analog çubuklarının oyuncular onlara dokunmadığında dahi oyuna komut gönderdiğini görüyoruz.

PS5 DualSense'in analog çubukları, oyunlara kendi kendine komut gönderiyor

Uzun kullanım sonrası analog çubuğun oyuna kendi kendine komut göndermesi, pek çok oyun kolunun ortak sorunu kabul edilebilir. Zira haberi yazan bendeniz dahi pek çok farklı oyun kolunda analog çubuğun kendi kendine komut göndermesi sorununu yaşadım. Ancak buradaki “uzun kullanım” ifadesine dikkat etmek gerekiyor zira EverGreatestxX adlı Reddit kullanıcısı, analog çubuk kayma sorununu PS5’i aldıktan yalnızca 10 gün sonra yaşamaya başladığını ifade ediyor.

Ayrıca Verity21 ve ktg15 adlı Reddit kullanıcılarının paylaşmış oldukları videolara baktığımızda analog çubuk kayma sorununu daha açık bir şekilde görebiliyoruz. EverGreatestxX, söz konusu sorunu çözüme kavuşturabilmek için Bluetooth’u kapatıp açma, DualSense’i sıfırlama, PS5’i kapatıp açma ve hatta olası bir zayıf bataryaya ihtimaline karşın DualSense’i bir gece boyunca şarj etmeyi denediğini ancak bir sonuç elde edemediğini ifade ediyor.

Şu an için DualSense’te analog çubuk kayma sorunu yaşamanız halinde Sony Destek ekibine ulaşmaktan başka şansınız yokmuş gibi görünüyor. İyi haber şu ki Sony, en azından ABD’de analog çubuk kayma sorununu garanti kapsamına alıyor. Dolayısı ile sorun, bizzat Sony tarafından giderilebiliyor. Şu ana kadar tüm PS5 oyuncularının ne kadarının böyle bir sorun ile karşılaştığı ise bilinmiyor.

YouTube'daki PS5 DualSense kayma sorununu gösteren videolardan biri