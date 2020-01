Birds of Prey Filminden Aksiyon Dolu Yeni Fragman Geldi

DC, uzun zaman boyunca Marvel’in arkasında kaldıktan sonra sonunda kendi filmlerinde istediği seviyeye yaklaşmaya başladı. Firmanın bir sonraki filmi olan Birds of Prey’den yeni bir fragman paylaşıldı.

DC sinema evreni ne seyirci sayısı ne de kazanç anlamında Marvel ile rekabet edebilecek konumda gözükmüyordu. Son yıllarda bu trend dengelendi ve tekil karakter filmlerinde DC ile Marvel neredeyse aynı noktaya geldi. Aquaman ve Shazam!’in gişe başarısından sonra Joker, paylaşılan evrenin dışında geçen hikayesiyle büyük ilgi gördü ve Oscar heykelciklerinden bir iki tanesine gözünü dikmiş durumda.

Ana DCEU (DC Extended Universe) filmleri arasında ise sıra Cathy Yan’in Birds of Prey (and the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn) filminde. Bu filmde Margot Robbie’yi bir kez daha Harley Quinn olarak görüyoruz. Fragman da Harley ve yanındaki diğer kadınlara odaklanıyor.

Harley Quinn’in kendi takımı mı oluyor?

Harley Quinn’i beyaz perdede ilk görüşümüz Suicide Squad ile olmuştu. Karakterin popülerliği bir anda tavandan çıktı. Hatta Harley Quinn’in bir de çizgi filmi çıktı (Yetişkinlere yönelik, oldukça da eğlenceli bir yapım.) DC de haliyle akarken doldurmak istiyor ve karakteri yeni hikayenin merkezine oturtuyor.

Yeni fragmanda da filmin oldukça renkli, eğlenceli ve hareketli olacağını görüyoruz. Hikaye Harley’in bakış açısından anlatılacak olsa da diğer karakterlere de yeterince zaman ayırılacak. Fragman da bu durumu gösteriyor.

Bütün kızlar toplandık

Fragmanda temel olarak Black Mask’ın herkesin ortak düşmanı olduğu ortaya çıkıyor. Sonrasında da işte ekip olup Black Mask ile mücadele etmeye başlıyorlar. DC evrenindeki bütün çeteciler gibi kendisi Gotham çıkışlı bir kötü ve mal varlıklı bir aileden geliyor ancak ailevi sorunları var.

Gotham’ın kadın kahramanları ve bazı kötüleri Black Mask ile mücadele ederken ortalığı oldukça kırıp döküyor. Aslında bu filmlerde kullanılan renk paletleri ve çekim teknikleri genel olarak DC evreni ile uyumlu olsa da genel olarak filmin dili konusunda tercihleri çok farklı olacak gibi duruyor.

Birds of Prey ekibi Harley Quinn (Margot Robbie), Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell), Renee Montoya (Rosie Perez) ve Cassandra Cain (Ella Jay Basco)’den oluşuyor. Black Mask’ı ise Evan McGregor canlandırıyor. Filmin ülkemizdeki gösterim tarihi ise 7 Şubat 2020 olacak.

Birds of Prey'in yeni fragmanı