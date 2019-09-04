Harley Quinn Filmi Birds of Prey'den IT Göndermeli Fragman

Daha önce DC Sinematik Evreni’nde Suicide Squad filminde karşımıza çıkan Margot Robbie tarafından canlandırılan Harley Quinn’in Şubat 2020’de çıkacak yeni filmi Birds of Prey’in yeni fragmanı paylaşıldı.

DC çizgi romanlarında ilk önce kötü karakter olarak ortaya çıkan ancak zamanla anti kahramana dönüşen Harley Quinn, DC Sinematik Evreni’nde daha önce sadece Suicide Squad ile karşımıza çıkmıştı.

Hayranlar tarafından pek de beğenilmeyen filmde Deadshot (Will Smith), Amanda Waller (Viola Davis), Joker (Jared Leto), Killer Croc (Adewale Akinnuoye-Agbaje), Diablo (Jay Hernandez) ve Enchantess (Cara Delevingne) gibi karakterler yer alıyordu.

2016 yılında çıkan Suicide Squad, Rotten Tomatoes’da eleştirmenlerden %27, seyircilerden ise %59 puan alarak oldukça başarısız bir tablo çizmişti. Ancak aldığı puanlardan yüzü gülmeyen yapımcılar, oldukça sağlam bir gişe hasılatı elde etmeyi başarmıştı. Toplamda 175 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan film dünya genelinde 746 milyon dolarlık bir gişe hasılatı elde etmeyi başarmıştı. Film, ayrıca ülkemizde de 956 bin kişiye ulaşıp 12 milyon TL hasılat yaparak oldukça başarılı bir grafik çizmişti.

Birds of Prey

Joker’den ayrılan Harley Quinn’in süper kahramanlar Black Canary, Huntress ve Renee Montoya’ya katılarak genç bir kızı kötü bir suç lordunun elinden kurtarmasını anlatacak olan filmin yönetmenlik koltuğunda Cathy Yan oturuyor. Üçü kısa film olmak üzere toplamda dört filmde yönetmenlik yapan Yan, Birds of Prey ile beraber beşinci kez kamera arkasında yönetmen olarak yer alıyor.

Bu filmde Harley Quinn’in yoldaşlarından olacak olan Huntress, Marry Elizabeth Winstead tarafından canlandırılırken Black Canary’ye Jurnee Smollett-Bell, Renee Montoya’ya ise Roise Perez can verecek. Filmin kadrosunda ayrıca ünlü oyuncu Ewan McGregor ve komedyen Ali Wong da yer alacak.

Peki sizin filmin bu kısa fragmanı hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu film hem gişe hem de seyirci tatmini bakımından başarılı olabilecek mi? Fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.