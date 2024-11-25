Eyfel Kulesi var, tren var hatta ışıklandırma bile tamam. Paris’in yukarıdan bakınca ayırt edemeyeceğiniz ve her detayı düşünülmüş bir kopyasını yapan Fransızlar, buna neden ihtiyaç duydu?

Konu savaş taktiği olunca bazı fikirler gerçekten hayranlık uyandırıcı hâle geliyor.

Bunlardan biri de I. Dünya Savaşı sırasında yapılan “sahte Paris”. Gelin neden ve nasıl Fransızlar böyle bir şey yaptı ona bakalım.

Fransızlar, Alman bombardımanlarına karşı akılcı bir plan gerçekleştirdi.

I. Dünya Savaşı sırasında Alman pilotların attığı bombalar, dünyanın ilk ulusal başkent hava saldırısıydı. Şehri büyük ölçüde sarsan bu patlamaların devamı da gelmeye başlayınca Fransızlar sert önlemler için düşünmeye başladı.

Paris gibi bir şehri bombalayıp psikolojik zafer de kazanmak isteyen Almanlara karşı Eyfel Kulesi ve Champs-Élysées'yi aydınlatmasıyla ünlenen Fernand Jacopozzi’nin bir fikri vardı. O da asıl konumuz olan sahte Paris’ti.

Gerçek Paris’in kuzeyinde inşa edilecek olan sahte şehrin amacı pilotların yönlerini şaşırmasını sağlamak ve bombaların bu sahte şehre atılmasıydı.

Replika şehir, yalnızca birkaç binadan ibaret değil, Paris’in birçok önemli unsurunu içeren ayrıntılarla dolu bir projeydi.

Projede, her detaya çok büyük önem verildi. Binalar, gerçek Paris’in mimarisine benzer şekilde ahşap ve kanvas malzemelerden oluşturulmuştu. Endüstriyel bölgeler bile düşünülmüştü. Sahte fabrikalar yapılacaktı.

Şehrin ışıklandırılması konusunda da ince ayrıntılar vardı. Jacopozzi’ye göre sokak lambaları ile insanların gizlenmesi imajı verilecekti. Bunun için de gece olabilecek hava saldırısına karşı sahte sokak lambaları yerleştirildi.

Trenleri simüle etmek için konveyör bandında yaratıcı elektrikli aydınlatma ile tren bile vardı.

Ne yazık ki bu dahiyane proje tam anlamıyla hayata geçirilemedi.

Temsili

2 ay sonra savaş bitmişti ve sahte Paris’in inşası henüz tamamlanmamıştı. Ancak Fransızların stratejik zekâ ve yaratıcılık açısından ne kadar ileri düşünebildikleri herkesin dikkatini çekmişti.

Her ne kadar uygulamaya geçemese bile başka ülkelere ilham olmuştu. II. Dünya Savaşı sırasında Amerika, Japonlardan gelebilecek hava saldırılarına karşı askerî fabrikaları kamufle etmek için Hollywood set tasarımcılarını işe aldı ve sahte mahalleler yaratıldı.

Böylelikle de bu olay, "Paris’i korumak için başka bir Paris yaratma" fikriyle dönemin ruhunu ve yaratıcılığını yansıtan eşsiz bir hikâye olarak tarihe geçti.

Bunları da inceleyebilirsiniz: