Son birkaç günde doların rekor yükseliş yaşamasının ardından vatandaşlar umutsuzluğa kapılmışken Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye Cumhuriyeti arasında yapılan anlaşmalar ve 10 milyar dolarlık yatırım açıklaması dikkat çekti.

Birkaç gün önce 11 TL olan doların önce 12 TL’yi geçmesi ve hemen ardından 13 TL barajını geçmesi pek çok vatandaşın tepkisini çekmişti. Yaşanan bu rekor yükselişin ardından bazı marketler ürün satışına kota koyarken pek çok sektörde ürün satışlarının durdurulduğu iddia edilmiş ve Apple, resmî sitesindeki satışları önce durdurarak daha sonrasında siparişleri iptal etmeye başlamıştı.

Yaşanan bu olaylar hem ülkemiz basınında hem de dünya basınında çokça konuşulmuştu. Tüm bu olaylar yaşanırken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Türkiye arasında anlaşmalar imzalandı ve BAE Türkiye'ye 10 milyar dolar değerinde büyük bir yatırım fonu ayırdığını açıkladı.

10 milyar dolarlık yatırım

Birleşik Arap Emirlikleri’nin fiili lideri olan Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Ankara’ya gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Yapılan görüşmenin ardından Al Nahyan, 10 farklı alanda Türkiye’ye yatırım yapacaklarını açıkladı.

Abu Dabi Kalkınma Holdingi Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi ise bu yatırımlar için toplamda 10 milyar dolarlık bir fon ayrıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise yapılan görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini belirterek kendisinin de aralık ayından Birleşik Arap Emirlikleri’ne gideceğini söyledi.

İmzalanan anlaşmalar arasında Türkiye Cumhuriyeti ve Birleşik Arap Emirlikleri Arasında Enerji Alanında İşbirliğine Yönelik Mutabakat Muhtırası ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile BAE Merkez Bankası arasında İşbirliğine Yönelik Mutabakat gibi anlaşmalar yer aldığı biliniyor. Yapılan anlaşmaların detayları ise henüz bilinmiyor.