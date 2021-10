Geçtiğimiz aylarda yaşanan flamingo ölümleri ve son zamanlarda ise devam eden kuraklığı sebebiyle gündem olan Tuz Gölü, dünya gündeminde de yer aldı. ABD merkezli Associated Press (AP), Tuz Gölü’ndeki felaketi gözler önüne serdi.

Seller, orman yangınları, kuraklıklar derken iklim krizi kaynaklı problemleri her an hissediyoruz. Öyle ki, belki de hissedemediğimiz için doğa canhıraş bir şekilde hissettirmeye ve yardım istemeye çalışıyordur. İklim krizi elbette her ne kadar bir sebep olarak gösterilebilse de sorunların insan müdahalesi kaynaklı kısmını atlayıp iklim krizine suç atmak pek mümkün görünmüyor.

Ülkemizdeki tuz ihtiyacının neredeyse yarısını tek başına karşılayan ve biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük bir öneme sahip olan, kuş varlığı yönünden de Türkiye’nin en zengin göllerinden biri Tuz Gölü. Uzmanlara göre Tuz Gölü, kaçak su kuyuları ve vahşi sulama gibi insan kaynaklı nedenlerle, dolayısıyla iklim krizinin de etkisiyle günden güne kuruyor ve yok oluyor.

Dünyanın da gündemine girdi

Konya, Aksaray ve Ankara illerinin sınırları içerisinde yer alan ve yüzyıllar boyunca flamingolara ev sahipliği yapan Tuz Gölü, iklim krizi ve insan kaynaklı sorunlara bağlı olarak gerçekleşen kuraklığın sonucunda, flamingo ölümleriyle gündeme gelmişti. Kuraklık devam ederken, dünya da gözlerini Tuz Gölü’ne çevirdi.

ABD merkezli Associated Press (AP), Tuz Gölü’ndeki kuraklığı inceleyerek ve haber yaparak dünyaya duyurdu. Associated Press’in yaptığı haberde, kuruyan gölün çatlak zemini ve ölen flamingolara vurgu yapılarak Türkiye'deki diğer bazı göllerin de benzer şekilde kuruduğuna, düşük yağış ve sürdürülemez sulama uygulamalarından etkilenerek endişe verici seviyelere gerilediğine işaret edildi. Haberde ayrıca, çevreci grupların, yetersiz tarım politikaları dolayısıyla ülke genelinde göllerin zarar gördüğünü söyledikleri belirtildi.