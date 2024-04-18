Bitcoin, uzun bir aradan sonra 60 bin doların altına indi ancak toparlanmayı başardı.

Son aylarda kripto para piyasalarında görülen yükselme trendinin ardından İran-İsrail gerilminin de etkisiyle sert bir düzeltme gelmişti. Çarşamba günü bitcoin fiyatı 59.900 dolara kadar inerek mart ayının başından bu yana ilk defa 60 bin doların altına indi. 59 bin eşiğini test edip etmeyeceği tartışılan bitcoin, hemen ardından yeniden yükseliş trendine girdi.

Bitcoin fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini gördükten sonra geri çekilmeye başlamıştı. Yine de yaklaşmakta olan yarılanma (halving) ile birlikte bu düzeltme sınırlı olmuştu. Cumartesi günü İran'ın İsrail'e gerçekleştirdiği saldırının ardından piyasalarda bir panik havası oluşmuş ve kripto para piyasaları kıpkırmızı olmuştu. Aynı dönemde diğer kripto varlıkların değer kaybı ise %40-%50'leri bulabiliyordu.

Kriptolarda düzeltmeler gerçekleşti

LMAX Group'tan Pazar Stratejisti Joel Kruger, geçmişteki kripto yatırımcısı davranışlarına baktığımızda bu durumun bir süre daha devam edebileceğini ifade etti. Kruger, piyasalardaki hareketlere bakarak büyük yatırımcıların henüz dipten almaya başlamadığını ve bu yüzden de düşüşün devam edeceğini ifade etti. Kruger, kritik eşiğin de mart ayında iki defa test edilen 59 bin dolar olduğunu hatırlattı.

Öte yandan bitcoin, kayıplarını telafi etmeye de başlamış durumda. Balinaların aksine küçük yatırımcılar, İran ile İsrail arasındaki gerilimin şu anlık durmasının ardından yeniden yatırım yapmaya başlamış gibi gözüküyor. Yakın zamanda gerçekleşecek olan bitcoin yarılanması ile birlikte de piyasaların hareketlenmesi bekleniyor.

Sizce bitcoin fiyatı önümüzdeki dönemde yükselmeye devam edecek mi?