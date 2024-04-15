Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonunun, Bitcoin ve Ethereum için spot ETF onayı verdiği bildirildi. Henüz resmî açıklama olmasa da piyasalar, yeşillenmeye başladı.

Kripto para piyasaları son dönemlerde hayli hareketli. Daha birkaç hafta önce 70 bin doları aşarak yeni bir ATH (tüm zamanların en yükseği) seviyesine ulaşan Bitcoin (BTC), geçtiğimiz hafta sonu ise İran'ın İsrail'e hava saldırısı düzenlemesi nedeniyle ciddi bir düşüş yaşadı.

Ancak bugün, piyasaların yeniden toparlanmasını sağlayan bir gelişme yaşandı. Doğu Asya'dn gelen haberlere göre Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için spot ETF onayını verdi.

Resmî açıklama yapılmadı: Ama...

Konuyla ilgili açıklama, Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonuna spot ETF başvurusu yapan China Asset Management ve Bosera Capital gibi firmalardan geldi. Şirketler, resmî WeChat hesaplarında duyurular yayımladılar ve komisyonunun, BTC ve ETH için spot ETF onayı verdiğini açıkladılar. Ancak Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu, konuyla ilgili hiçbir açıklama yapmadı.

Kripto para piyasalarındaki son durum şöyle:

Coinmarketcap verilerine baktığımızda hacimsel bazda en büyük 10 kripto para biriminin tamamının, 24 saat öncesine göre değerlendiğini görüyoruz. Bu bağlamda; Bitcoin (BTC), an itibarıyla 66 bin 500 dolar seviyesinden işlem görüyoruz. Ethereum (ETH) ise yüzde 5,69 değerlenerek 3.266 dolar seviyelerine yükseldi. Binance Coin (BNB) 578 dolardan, Toncoin (TON) ise 7,06 dolardan işlem görüyor.

Neler yaşandığını anlamak için Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu tarafından yapılacak resmî açıklamayı beklemek gerekiyor. Unutulmamalı ki tek bir haber, piyasanın yükseleceği anlamına gelmez. Ancak tek bir haber, piyasalarda sert düşüşler yaşanmasına neden olabiliyor. Bu yüzden, risk değerlendirmenizi çok iyi yapın.

*Bu içerik yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilemez.