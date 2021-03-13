Lider kripto para birimi Bitcoin, gün içerisinde 60 bin doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin'in rekor tazelemesinde ABD Başkanı Biden'ın onay verdiği 1,9 trilyon dolarlık destek paketinin etkisi bulunuyor.

Son dönemlerde bir düşüp bir yükselen kripto para birimi Bitcoin, geçtiğimiz ayın sonlarında 58 bin dolar seviyesine kadar çıktıktan sonra sert bir düşüş yaşamıştı. 58 bin 300 dolarlık zirvenin ardından bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde 43 bin dolar seviyesine kadar gerileyen lider kripto para birimi, kısa bir düzeltmenin ardından geçtiğimiz hafta tekrar yükselişe geçti.

Bu haftaya 49 bin dolar seviyelerinden başlayan Bitcoin, gün içerisinde %6'dan fazla değer kazanarak tarihinde ilk kez 60 bin dolar seviyesini aştı. Gün içerisinde 60 bin 400 dolara kadar çıkan kripto para birimi, bu yazının yazıldığı tarih itibarıyla 59 bin 900 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Bitcoin'in piyasa değeri 1,1 trilyon doları aştı:

CoinMarketCap'den alınan verilere göre Bitcoin'in piyasa değeri, son yükselişle birlikte 1 trilyon 114 milyar dolara ulaşarak yeni bir rekor kırdı. Kripto paranın piyasa değeri 20 Şubat'ta 1,05 trilyon dolara ulaştıktan kısa süre sonra 875 milyar dolara kadar gerilemişti.

Öte yandan piyasada işlem gören 6 binden fazla dijital para biriminin birleşik piyasa değeri ise 1,85 trilyon dolara dayandı. Bitcoin'in ardından listenin ikinci sırasında 217 milyar dolarlık piyasa değeriyle Ethereum yer alırken, son dönemlerin en popüler kripto para birimi Binance Coin ise 42,68 milyar dolarlık piyasa değeriyle üçüncü sırada yer alıyor.

Bitcoin'in son yükselişinde kurumsal ilginin yeniden artması ve ABD Başkanı Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık yeni koronavirüs destek paketini onaylamasının etkisi bulunuyor.