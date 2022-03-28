Kripto para piyasaları yemyeşil bir haftaya başladı. Kendini 47 bin doların üzerine atan Bitcoin, 2022'nin en yüksek seviyelerine ulaştı. Bu durum, piyasadaki en popüler altcoinlere doğrudan yükseliş olarak yansıdı. Yükseliş trendinin devam edip etmeyeceği merak konusu...

Bir süredir devam eden "bir ileri iki geri" hareketleriyle yatırımcıyı yoran kripto para piyasaları, yeni haftaya sert bir yükseliş dalgasıyla başladı. Uzunca bir süredir 40-45 bin dolar bandında akümüle olan Bitcoin, gece saatlerinde kendini 47 bin doların üzerine attı. Bu durum, piyasadaki neredeyse her altcoini doğrudan etkiledi. Hal böyle olunca da kripto para piyasaları, yeni haftaya yemyeşil grafiklerle başladı.

Bitcoin, 1 Ocak 2022'ye 47 bin dolar bandında girmiş ancak tutunamamıştı. Hatta yıl içerisinde 30 bin dolar seviyeleri de görülmüştü. Bir süredir de 40-45 bin bandında seyreden kripto para birimi, son yükseliş ile 2022'nin en yüksek seviyesini görmüş oldu. Bu yükselişin kalıcı olup olmayacağı şimdilik net değil.

Bitcoin'in güncel fiyat grafiği şöyle:

*Grafik Coinmarketcap'ten alınmıştır.

44 bin dolar bandından sert bir sıçrayışla 46 bin bandına kadar yükselen Bitcoin, bu yükseliş trendini bir süre daha devam ettirdi ve 47 bin dolar seviyelerini aştı. Bu makalenin yazıldığı saat 11:33'teki son durum ise 46 bin 942 dolar. Yani zirveden sonra ufak bir geri çekilme olduğunu söylemek mümkün. Günün ilerleyen saatlerinde neler yaşanacağını hep birlikte göreceğiz.

Altcoinlerin durumu nasıl?

Hacimlerine göre en popüler durumda olan altcoinlere baktığımızda, an itibarıyla düşüşte olan hiçbir kripto para biriminin olmadığına şahitlik ediyoruz. Zira Ethereum (ETH), yüzde 5'in üzerindeki artışla 3.121 dolar seviyelerinden işlem görmeye başladı. Binance Coin (BNB) 431 dolar, Ripple (XRP) 0,86 dolar, Cardano (ADA) 1,18 dolar, Solana (SOL) 108,75 dolar, Terra (LUNA) 95 dolar, Avalanche (AVAX) ise 90,61 dolar seviyelerinde. Türkiye'de çok popüler olan Dogecoin (DOGE) 0,15 dolar, Shiba Inu (SHIB) ise 0,00002638 dolardan işlem görüyor...