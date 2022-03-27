Ortaya çıkan bilgilere göre Avrupa Parlamentosu, kripto para işlemlerindeki anonimliğin önüne geçmek için yeni kararlar almaya hazırlanıyor. Gelen haberlerde parlamentonun, kara para aklama gibi suçlarla mücadele için özel (unhosted) cüzdanlara önümüzdeki günlerde kısıtlama getirebileceği ifade ediliyor.

Kripto para birimlerinin gün geçtikçe daha yaygın hâle gelmeye ve birçok insan tarafından yatırım almaya devam etse de bazı yetkililerin konu hakkındaki şüpheleri devam ediyor. Hem Avrupa hem de ABD gibi yerlerden gelen olumlu veya olumsuz açıklamalar piyasaları önemli derecede etkiliyor.

Geçtiğimiz günlerde ABD Hazine Bakanı’nın kripto paralar hakkında olumlu düşüncelerinin olduğunu size aktarmıştık. Ayrıca bunun öncesinde Başkan Joe Biden piyasaları olumlu etkileyen bir kararname imzalamıştı. Diğer yandan Avrupa Parlamentosu’nun da kripto paralara yasak getirecek bir düzenlemeyi reddettiğini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi ise Avrupa Birliği’nin bu konuda yeni bir adım atmaya hazırlandığı ortaya çıktı.

Özel cüzdanlara yönelik hamleler gelebilir

Coindesk tarafından fark edilen belgelere göre Avrupa Parlamentosu üyeleri, önümüzdeki hafta düzenlenecek bir toplantı küçük ödemelerin bile içinde bulunduğu anonim kripto para transferlerini sona erdirmeyi planlıyor.

Gelen haberlerde, ‘unhosted’ cüzdan olarak da adlandırılan özel cüzdanlara kripto para transferlerinin kara para aklama ile mücadele kontrollerine dahil edileceği ve Türkiye’nin de dahil olduğu yerler ile AB arasındaki anonim kripto para transferlerinin durdurulmasının istendiği aktarıldı. Bu cüzdanların ne olduğunu açıklayacak olursak, üçüncü parti bir hizmet tarafından (finans kurumları gibi) destek almayan (Metamask gibi) ve kullanıcıların tamamen üzerinde bağımsız kontrolünün olduğu cüzdanlara ‘unhosted cüzdan’ deniyor.

Anonimliğin önüne geçilmek isteniyor

Mevcut yasalara göre 1000 Euro’nun üstündeki banka havalelerinde alacaklıların tanımlanması gerekiyor. Yetkililer de bu limiti daha aşağıya çekerek, kara para aklamada paranın küçük parçalara bölünerek farklı kişiler aracılığıyla aktarılmasını sağlayan smurfing yönteminin önüne geçmeyi planlıyor.

Bunun yanı sıra kripto para birimlerinin birçok suçu finanse etmek için kullanılabileceğini belirten yetkililerin, her boyuttaki kripto para transferi için kimlik kontrolü getirmeyi planladığı ve işlemlerdeki anonimliğin önüne geçmeyi planladığı aktarılıyor. Ayrıca kripto para hizmeti sağlayanların da kara para aklama riski taşıyan transferler konusunda uyarılacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.