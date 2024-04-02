Türk geliştiricilerin piyasaya sürdüğü IMARO isimli bir meme coin, birkaç gün içerisinde 20 kat değerlendi. Peki bu meme coin tam olarak nedir? Neden böyle bir coin tasarlandı?

Kripto para piyasaları, son dönemlerde ciddi bir meme coin furyasına katılmış durumdalar. Özellikle de Solana ağında inşa edilen meme coin'ler, son dönemlerde birilerini ciddi anlamda zengin etti. Şimdi sizlere, Türkiye'den bir grubun kurduğu IMARO isimli bir meme coin'in, kısa sürede nasıl milyonlarca dolarlık bir hacme ulaştığından bahsedeceğiz.

Önce IMARO'nun nereden geldiğini anlatalım. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz hafta sonu, yerel seçimler vardı. İçerik üreticiler, her seçim öncesi yaptıkları gibi bu seçim öncesinde de sokağa çıkıp, vatandaşa kime oy vereceklerini sordular. Tabii bu soruya verilen komik cevaplar da yok değil. İşte onlardan bir tanesi de "Ekrem İmaro"ydu. Vatandaş, kendisine uzatılan mikrofona Ekrem İmamoğlu diyememiş, bu olay sosyal medyada viral hâle gelmişti. İşte IMARO isimli meme coin, tam olarak buradan yola çıkan bir ekibin ürettiği meme coin.

IMARO'yu kim piyasaya sürdü?

*IMARO'nun kullandığı simge.

Günler içerisinde eşine az rastlanır bir yükseliş yaşayan IMARO'nun arkasında, Metin Redjepi ve ekibi bulunuyor. Bazılarınız bu ismi zaten biliyordur. Kendisi, 2017 yılında piyasaya sürülen ve dünyanın ilk blockchain tabanlı canlı yayın platformu olan DLive'ın kurucusudur. Metin Redjepi, bu meme coin'i piyasaya sürerken Türkiye'deki seçim sürecinde oluşan doğal "hype"tan faydalandıklarını söylüyor.

31 Mart'ta piyasaya sürülen IMARO, 20 kattan fazla değerlendi

Bireye verilerine göre 31 Mart itibarıyla piyasaya sürülen meme coin, piyasaya sürüldüğü zaman 0,00006 dolar seviyelerinden işlem görüyordu. Sadece birkaç gün içerisinde 20 kattan fazla değer kazanan IMARO, bu makalenin yazıldığı an itibarıyla 0,0012 dolar seviyelerinden işlem görüyor.

Geçtiğimiz saatlerde konuyla ilgili bir paylaşım yapan Metin Redjepi, IMARO'daki toplam hacmin 1,5 milyon doların üzerine çıktığını söyledi. Yani yatırımcılar, bu kripto para birimine 1,5 milyon dolar gibi devasa bir para yatırmış durumdalar.

IMARO gibi çok sayıda meme coin var: Yatırım yaparken dikkat edin!

Kripto para piyasaları, dönem dönem belirli kategorilerde ciddi yükselişlere ev sahipliği yapıyor. İşte IMARO da şu an için bu yükselişten üzerine düşeni alıyor. Ancak şunu söyleyelim; Metin Redjepi, kısa bir süre önce X'te bir paylaşım yaptı ve bu kripto varlığın yükselmesi için elinden gelen her şeyi yapacağına dair söz verdi. Tabii ki bu kripto para biriminin yükselip yükselmeyeceğini, sözlerin tutulup tutulmayacağını zaman gösterecek.

Bu arada; piyasada IMARO gibi çok sayıda meme coin bulunduğu bilgisini de verelim. Öte yandan; kripto para piyasalarının ne kadar riskli bir mecra olduğunu da önemle vurgulayalım. Bu yüzden, özellikle meme coin gibi arkasında bir proje olmayan coinlere yatırım yapmanın fazlasıyla riskli olduğunu ve paranızın bir anda buhar olup uçabileceğini aklınızdan sakın çıkarmayın. Yüksek paralar kazanmak isterken, tüm paranızı kaybedebileceğiniz gerçeğini aklınızdan çıkarmayın.

Ekrem İmaro nasıl ortaya çıktı?

Bu içerik yatırım tavsiyesi kapsamında değerlendirilemez.