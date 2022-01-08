Son zamanlarda yaşanan gelişmelerin ardından dünyanın lider kripto birimi olan Bitcoin sert bir düşüş yaşamaya başladı. Cuma günü gerçekleşen düşüşün ardından Bitcoin, son üç ayın en düşük seviyesini gördü.

Cuma günü geç saatlerde ABD para politikasının sıkılaştırılması ve dünyanın ikinci en büyük Bitcoin madencilik merkezi olan Kazakistan'da internetin kapatılması nedeniyle yaşanan gerginlikler sonrasında Bitcoin, son üç ayın en düşük seviyesine düştü.

Coin Metrics'in verilerine göre, Bitcoin’in değeri cuma günü 40.749,90 dolara düşerek 41.000 dolar seviyesinin altını indi ve 29 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Bu olaylar öncesinde Bitcoin en son yüzde 2.9’luk düşüşle 41.947.75 dolardan işlem görüyordu.

Bitcoin'deki düşüş kısa vadede yatırımcıları korkutabilir

Dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, Federal Rezerv'in Aralık toplantısında, ABD merkez bankasının pandemi dönemi teşviklerini geri çevireceğini ima etmesinin ardından bu hafta başlarında düşüşe geçmiş; bu yorum küresel borsalarda kripto para birimlerine sıçrayan bir satışı tetiklemişti. Bitcoin’e ek olarak yüzde 6,8 ile Ethereum ve yüzde 7,7 ile Solana da cuma günü düşmeye devam etti.

Kripto fiyatlarını etkileyen bir başka gelişme de Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın, hükümet karşıtı protestoların ardından internet hizmetini kapatma kararı alması oldu. Cambridge Alternatif Finans Merkezi'ne göre Kazakistan, küresel Bitcoin ağının işlem gücünün yüzde 18'ini oluşturmakta; ancak hükümetin interneti etkisiz hale getirmesinin ardından ülkenin Bitcoin ağının yüzde 15’i etkisiz hale gelmiş durumda.

Perşembe günü yaptığı açıklamada İngiltere merkezli dijital varlık komisyoncusu GlobalBlock analisti Marcus Sotiriou ise Bitcoin'in bilgi işlem gücünün “Bitcoin fiyatıyla doğrudan ilişkili olmadığını, ancak ağın güvenliğinin bir göstergesi olduğunu” ve dolayısıyla bir düşüşün kısa vadede yatırımcıları korkutabileceğini ifade etti.