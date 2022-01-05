Bir süredir enerji krizi yaşamakta olan Kosova, ülkede yapılan kripto para madenciliği işlemlerini yasakladı. Daha önce Çin ve İran gibi ülkeler de kripto para madenciliğini kısıtlamıştı.

Kosova’nın kömürle çalışan en büyük enerji santrali, yaşanan teknik bir sorun sebebiyle geçtiğimiz ay kapanmış ve bunun sonucunda da hükümet dışarıdan oldukça yüksek bir fiyattan elektrik satın almak durumunda kalmıştı. Bu olayı takiben hükümet aralık ayında 60 günlük olağanüstü hal ilan etmiş ve enerji ithalatına daha büyük bir bütçe ayırmak için enerji kullanımını kısıtlayıcı önlemler alma kararı vermiş; ülke genelinde dönüşümlü kesintiler uygulamaya başlamıştı. Elektrik kesintileri toplu gösterilere neden olurken Kosova halkı, ülkenin Ekonomi Bakanı Artane Rizvanolli’yi istifa etmeye çağırmıştı.

Bunun üzerine Rizvanolli, hükümetin; küresel enerji krizinin sebep olduğu bu olumsuz etkileri azaltmak adına bir önlem olarak ülkede kripto para madenciliğini yasakladığını duyurdu. Alınan bu karar çerçevesinde yetkili güvenlik güçleri kripto para madenciliği kaynaklarını tespit ederek bu faaliyetleri durduracak.

Geçtiğimiz ay Kosova, elektriğin yüzde 40'ını dışarıdan satın aldı

Çok kısa bir süre öncesine kadar Kosova, Avrupa genelinde en ucuz elektriğin kullanıldığı ülke olmanın gururunu yaşıyordu. Elektriğin bu derece ucuz olması sebebiyle Kosovalı pek çok genç de kripto para madenciliği yapmaya başlamıştı. Ancak pek çoğunuzun da bileceği üzere kripto para madenciliği yapmak için özel olarak ayarlanmış oldukça güçlü bilgisayar ağlarına ve bu ağları çalıştırmak için de ciddi boyutlarda elektriğe ihtiyaç var.

Bu da özellikle enerji kıtlığının yaşandığı ve ülkenin dışarıdan elektrik temin etmek zorunda kaldığı bir dönemde kripto para madenciliğinin yapılmasının, ülkenin daha fazla zarara girmesi anlamına geliyor. Geçtiğimiz ay yetkililer Kosova’da harcanana enerji tüketiminin yüzde 40 gibi büyük bir oranla yurt dışından satın alındığını açıklamıştı. Buna ek olarak enerji fiyatlarının artması, Rusya’nın arzının azalması ve COVID-19 salgını sonrası toparlanmaya çalışan ekonomilerin doğal gaza ihtiyaç duyması sonucunda Avrupa genelinde yaşanan enerji krizinin derinleşmesi de Kosova’yı diğer birçok ülkeden daha fazla etkiledi.

Kripto para madenciliğine karşı önlem alan tek ülke Kosova değil

Öte yandan kripto para madenciliğini yasaklayan tek ülke Kosova da değil. Kripto para çıkarma işleminin çevreyi olumsuz yönde etkilemesi sebebiyle daha önce aralarında Çin ve İran’ın da bulunduğu bazı ülkeler bu işlemi kısıtlayan düzenlemeler yapmış; pek çok ülke de düzenlemelerin yapılması için çağrıda bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl kripto para madenciliğini 4 aylığına yasaklayan İran; bu işlemin ulusal elektrik şebekesinden günlük olarak 2 gigawattan daha fazla elektrik tükettiğini kaydetmişti.