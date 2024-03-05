Son zamanlarda yükselişte olan Bitcoin, 69 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Lider kripto para biriminin önceki rekoru, 68 bin 982 dolar ile Aralık 2021'deydi.

Bir süredir durgun devam eden lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son zamanlarda ciddi bir yükseliş trendine girmişti. Öyle ki BTC fiyatı, son bir ayda 43 bin dolar seviyelerinden 67 bin dolara kadar çıkmıştı. Bunun en büyük nedeni ise ocak ayında gelen ETF onayıydı.

Bugün ise beklenen yaşandı. Bitcoin, 2021 sonlarında ulaştığı rekoru geçerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Bitcoin, kısa süreliğine 69 bin dolara ulaştı

Bitcoin, 69 bin dolara ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüş oldu. Önceki rekoru Aralık 2021’de ulaştığı 68 bin 982 dolar idi. Bu verinin Binance’e göre olduğunu belirtelim. Borsadan borsaya sayıların ve rekorların değişebildiğinin altını çizelim. Örneğin ünlü kripto para takip sitesi CoinMarketCap’e göre BTC, bugün en fazla 68 bin 867 dolara ulaşarak rekor kırdı.

Lider kripto para birimi rekoru kırdıktan sonra düştü. Bu haberin yazıldığı sıralarda 68 bin 184 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin ve kripto para piyasaları son bir yıldır yükseliyordu. CoinMarketCap verilerine göre BTC, geçen yılın aynı dönemine kıyasla oranla bir yılda %205 civarında artış gösterdi. 5 Mart 2023'teki fiyatı 22 bin 613 dolar civarlarındaydı. Öte yandan bu hafta içinde tüm kripto paraların piyasa değeri de %18 artarak 2,55 trilyon dolara ulaştı. Bunun %52 civarını 1,3 trilyon dolar seviyeleri ile Bitcoin oluşturuyor.