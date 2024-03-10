Yeni bir rapora göre bir önceki boğa sezonunda piyasaya sürülen kripto para projelerinin %72'si öldü. Bu projelerin %93'ü yatırımcıların ilgisinin azaldığını gösteren düşük işlem hacmi ve likidite sorunları yaşadı.

Webtekno olarak blokzincir teknolojisine büyük önem veriyoruz ve kripto paraların o veya bu şekilde finans sektörünün bir parçası olacağına inanıyoruz. Bununla birlikte hemen her haberimizde kripto paraların yükselişi karşısında fomoya kapılmamanız ve yeterli finansal okuryazarlığa sahip olmadan kaldıraçlı işlemler gibi yüksek riskli işlemlerden uzak durmanız gerektiği uyarısını yapıyoruz.

Bitcoin'in yeniden tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmasıyla kripto paralar yeniden gündemi meşgul etmeyebaşladı. Bu haberimizde, "Evi arabayı satıp zart-zurt coine bas" tavsiyelerinden neden uzak durmanız gerektiğini hatırlatan bir rapordan bahsedeceğiz. Zira Alphaquest ve Storible'ın birlikte hazırladığı rapora göre 2020 yılından bu yana piyasaya sürülen altcoinlerin %72'si yok olmuş durumda. Yani bazı kripto para projesi değerini yüzlerce ve hatta binlerce kat artırırken büyük bir çoğunluğu tamamen piyasadan silindi.

Önceki boğa sezonunda başltılan projelerin %93'ü düşük işlem hacmine sahip ve likidite sorunu yaşıyor

Alphaquest, araştırma sırasında 12.000'den fazla kripto para birimi projesinin kapsamlı bir analizini gerçekleştirdiğini ifade ediyor. Kripto para projelerinin "yok olma" kriterleri ise "düşük işlem hacmi ve likidite", "pasif ya da silinmiş X hesapları", "kapalı web siteleri", "coinmarketcap'ten kaldırılmış olması" olarak belirlendi. Bu kriterlere uyan kripto para proje sayısı 8.854 olarak açıklandı.

"Ölü" kabul edilen kripto para projelerinin %93, düşük işlem hacmi ve likidite sorununa sahipti. Bu, kripto para yatırımcılarının bu projelere olan ilgisinin azaldığını gösteriyor. Ayrıca bu projelerinin neredeyse yarısının web sitesi kapanmış ve kripto para, coinmarketcap listesinden çıkarılmıştı.

Özetle; 2020-21 boğa sezonunda "hevesle" başlatılan kripto para projelerinin 3'te 2'sinden fazlasının ilerleyen dönemde yüzüne bakılmadı ve projeler kelimenin tam anlamıyla öldü.