Herkesin hayatında en az bir kez yaşadığı ilginç bir olaya açıklık getiriyoruz. Neden bazı piller bitmelerine rağmen bekledikten sonra yeniden çalışır? Bunun arkasında birkaç bilimsel neden var.

Her gün sık sık kullandığımız piller, kullandığımız elektronik cihazlara güç vermeleriyle hayatımızın önemli bir parçası hâline gelmiş durumda. Ancak bu ürünlerde herkesin başına gelen ilginç bir durum var. Bir pil bittikten sonra onu biraz dinlendirip tekrar cihaza taktığınızda yeniden çalışmaya başladığını görürsünüz. Üstelik şarjlı olmayan pillerde bile bu durum yaşanır.

Peki herkesin merak ettiği bu ilginç olayın arkasındaki sebep ne? Bu içeriğimizde pillerin bitmiş gibi görünmelerine rağmen nasıl kısa süre daha çalışmaya devam edebildiğine bakacağız. Bunun arkasında bilimsel bazı nedenler var.

Piller gerçekten biter mi?

Bu konuda pillerin enerjisinin direkt bittiğine dair yanlış bir algı var. Aslında durum böyle değil. Günlük hayatta kullandığımız tek kullanımlık piller, içlerindeki kimyasal enerjiyi yavaş yavaş tüketir. Cihaz çalışmamaya başladığında ise “bittiklerini” düşünürüz. Ancak aslında yaşanan bu değildir.

Bunun yerine voltajın cihazda çalışabilmesi için gereken seviyenin altına düştüğü anlamına gelir. Yani pilde enerji tamamen bitmez, sadece verdiği enerji cihazınızın ihtiyacını karşılayamaz hâle gelir.

Peki neden bekleyince tekrar çalışıyorlar?

Enerjinin tam olarak tükenmemesi

İlk nedeni bir önceki başlıkta bahsettiğimiz şeye çıkıyor. Pillerin enerjilerinin tamamen bitmediğini söylemiştik. Bu yüzden bir süreliğine yalnız bırakılan ve bitmiş gibi görünen piller, tekrar takıldığında kısa süreli enerji sağlayabiliyor.

Kimyasal dengenin sağlanması

Pillerin içinde kimyasal tepkimeler gerçekleşiyor ve böylece cihazlara güç veren enerji ortaya çıkıyor. Kullanım sırasında bu tepkimelerde dengesizlikler oluşabilir. Kısa süreliğine dinlendirmek de bu dengesizliğin zamanla azalmasına, iç direncin düşmesine ve pilin biraz daha işlevsel hâle gelmesine neden olabilir.

Voltaj geri sıçrama etkisi

Bir diğer nedeni ise geri sıçrama etkisi denilen bir olaydır. Pilin boş gibi göründüğü noktada voltajı düşük olabilir. Kullanım durdurulduğunda ise pilin içindeki yükler yeniden dengelenir ve voltaj yükselir. Bu durum özellikle düşük güç tüketen kumanda gibi cihazlarda kısa süreli yeniden kullanıma olanak tanıyabilir.

Isınma ve soğunma

Herkesin bildiği bir gerçek de pillerin çok kullandıkça ısındığıdır. Isınma, iç direncin artmasına ve pilin daha hızlı tükeniyormuş gibi görünmesine neden olur. Fazla ısınan ve bitmiş gibi görünen bir pili bekletip soğuttuğunuzda yine bir süre daha çalıştığını görebilirsiniz.

Biten pil geri takıldığında ne kadar süre daha çalışır?

Bu durum pilin türüne, kalitesine ve diğer farklı faktörlere göre değişebilir. Genelde çok kısa süreli, birkaç dakika çalışmaya devam eder diyebiliriz. Bazı durumlarda bu süre uzayabilir. O yüzden uzun çalışacak hissine kapılmamanız lazım. Sadece kısa süreliğine kullanabilirsiniz. Acil kullanım ihtiyacınız varsa ve yeni piliniz yoksa bu yöntem yararlı olabilir. Ancak en sağlıklı yöntemin yeni pil kullanmak olduğunu unutmayın.

Her tür pilde görülür mü?

Bu durumu her türden pilde yaşamanız mümkün. Ancak alkalin ve çinko-karbon gibi pil türlerinde yaşanma ihtimali daha fazladır. Lityum ve şarjlı piller daha farklı yapıda oldukları için bittikten sonra yeniden çalışma ihtimalleri diğerlerine kıyasla daha azdır.

Pillerin neden bittikten sonra çalışabildiklerine detaylıca baktık. Aslında bitmiş gibi görünen piller tam olarak bitmeyebiliyor. Her şey tamamen kimyasal ve elektrokimyasal süreçlerle alakalı. Peki sizin bu konuda düşünceleriniz neler? Yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın.