Uygun fiyatlı araç alma düşünceniz varsa sizin için bol alternatifli bir liste hazırladık. Her kesimin zevkine hitap edecek seçenekler sayesinde siz de kendinize uygun bir araç seçebilirsiniz.

Artık kolay kolay uygun fiyatlı araç bulmak zor bildiğiniz üzere. Bu yüzden samanlıkta iğne arar gibi bir araştırma yaparak maksimum 25.000 TL'ye kadar olan en iyi araçları bulup sizin için listeledik.

4X4'ler, üstü açık arabalar, elektrikli araçlar, klasikler ve çok daha fazlası burada. Üstelik vergiler dahil! Bu kadar uygun fiyatlı olunca hem kenndinize hem de yakınlarınıza almak isteyebilirsiniz. İşte o şahane araçlar:

Hepimizin çocukluk hayali gerçek oluyor: Range Rover Akülü Araba (17.999 TL)

Açılır kapılar, gerçek araç boyası, emniyet kemeri, deri koltuklar, LED ışıklar ve daha fazlası bu araçta mevcut. Üstelik 4x4 çekiyor. Çocuğunuza bu aracı almak, gerçeğini kendinize almaktan daha fazla mutluluk verecekir.

Benzin parası derdine son: Regal Raptor 3 tekerlekli elektrikli otomobil (18.800 TL)

Toplam 1 yetişkin, 2 çocuk alabiliyor. 72 volt, kapalı kabin, geri vitesli, 6 akülü. Tek şarjla 50-60 km gidebiliyor, saatte 35 km yapabiliyor. Trafikte rahatlıkla aradan kaçabilirsiniz.

Kendinizi Orta Çağ'da bir Spartacus gibi hissetmek için harika bir seçenek: At arabası (22.500 TL)

Not: Atsız fiyatıdır.

Bebeğinizin geleceğin Lewis Hamilton'ı olmasını sağlayabilir: Mima Xari Bebek Arabası (18.999 TL)

Ultra kompakt ve çok hafif olduğu için stilize ve pürüzsüz bir sürüş sağlar. Benzersiz cilası ultra hijyen sağlar. Ön tekerlekler 360º ve sabit kullanılabilir, arka tekerlekler zor ve engebeli zeminlerin etkisini azaltabilecek süspansiyon sistemi ile donatılmıştır.

1. vitese takmışsınız gibi hissettirecek: Xsto ZW4250 Merdiven Çıkan Akülü El Arabası (15.000 TL)

Sağlam tekerlekleri ile 250 kg'a kadar olan yükleri çıkarır. İş yükünüzü hafifletecek ve zamandan kazandıracak. Karbon çelik tasarımı ve basit dokunmatik kontrolü ile kullanımı oldukça basit.

Sürekli 4 çeker: Hpi Mamba Monster Rtr Uzaktan Kumandalı Araba (8.389 TL)

Tamamen ayarlanabilir süspansiyonlar, germeler, pil hazneleri. Komple rulmanlı yapı, daha az bakımla daha çok verim sunar. Alüminyum big bore amortisör.

Püfür püfür, doğal klimalı: Kral KR13-L TRUVA-6 7000 Elektrikli ve Şarjlı (21.500 TL)

Az yakar, çok kaçar. Hindistan'a seyahat etmiş gibi hissedeceksiniz.

Dosta gider: İtalyan Eurosystem marka, Honda motorlu M210 El Arabası (7.278 TL)

Bir şeyler taşımak için Doblo'ya ne gerek var? Bu el arabası ile tuğla, kum, odun, meyve aklınıza ne gelirse taşıyabilirsiniz.

Boya takıntısı olan aramasın: 1991 model Mazda 626 (18.000 TL)

Benzin + LPG'li ve 250.000 km'de. Bu fiyata böylesi zor bulunur. İçinde sigara bile içilmedi. Memurdan.

Şık aerodinamik hatları, ayarlanabilir arka spoiler'ı ve turuncu kaportasıyla yenilikçi bir mühendislik: LEGO Porsche 911 GT3 RS (13.520 TL)

Kırmızı süspansiyon yayları, detaylı fren kaliperleri ve özel düşük profilli yol tutuşlu tekerlekleri olan tasarımlı jantlar bu olağanüstü modele son dokunuşları katıyor.

Küçük ama etkili: C PLUS LDP-250L Motorlu El Arabası (15.810 TL)

Kurşunsuz benzinle çalışıyor. Hızı 6 km, çekiş gücü 4x4, tırmanma ise 22 derece. İş makinesi gibi sapasağlam.

Yürüyen aksamında hiçbir sorun yok: Traktör römorku (25.000 TL)

5 ton damperli, frenli. Ekolojik olduğu için karbon ayak izinizi azaltacaksınız. İklim krizine olumlu bir katkınız olsun.

Bavullarınızı taşımak için olmazsa olmaz: Bellboy arabası (16.550 TL)

Üstelik çarpma lastiği, halı kaplamalı yüzeyi, ikisi frenli olmak üzere 4 tekerleği bulunuyor.

Orijinali ile birebir: Mercedes W213 E180 E200 Ön ve Arka Tampon (24.500 TL)

Renk çeşitleri mevcut. Boya ve montaj hariç.

Yüzde yüz orijinal, değişeni yok: 2006 model Citroën C4 (14.750 TL)

Hafif bir makyaj yapılarak kullanılabilir. Doktordan.

Tabii bir de ÖTV'si, MTV'si var.