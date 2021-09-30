Cebindeki Telefonu Çıkar Diyenlere Göstermelik Telefonlar

Cep telefonları artık bir ihtiyaç, biliyoruz. Ancak günümüz şartlarında ihtiyaçlarımızı karşılayacak ve aynı zamanda uygun fiyatlı olacak; sokakta bizi yarı yolda bırakmayacak telefonlar bulmak da zor, bunu da biliyoruz. Ama merak etmeyin, size 10 harika telefon önerisi ile geldik!

Telefonlar yalnızca arama yapmak, mesaj göndermek, kaybolduğumuzda haritalara bir göz atmak; 'PC pahalı, alamadım, derse buradan bağlanıyorum' ya da 'ay mail gelmiş bi bakayım' demek için kullandığımız cihazlar değil. Telefonlar birer 'ihtiyaç'.

Biz de bu ihtiyacınızı gözeterek, cebinizde taşırken içinizin rahat edeceği, sokakta aniden biri 'çıkar bakayım telefonunu' dediğinde sizi yarı yolda bırakmayacak, huzursuzluk duyduğunuz ve değişmesini istediğiniz konular hakkında yorum yapabilme hakkı sağlayacak 10 harika telefon seçtik. Üstelik hepsi birbirinden ucuz, yani fiyatlardan şikayet etmenize gerek yok.

Efsaneler ölmez: Nokia 3310

Oyun mu? Yılan var. Müzik mi? Kendin yapabilirsin. Batarya mı? Asla bitmiyor. Nokia 3310, listemizin ilk telefonu.

Çift kamera, daha ne olsun: Nokia 1280

''Her şeyden kısarım ama kameradan olmaz'' diyorsanız, Nokia 1280 tam size göre bir telefon. Hem ön hem arka kamerası olan telefonun aynı zamanda renk seçenekleri de mevcut.

Ücretsiz Spotify'ı var gibi düşün: LG L70

Akıllı telefonlarıyla aradığını bulamasa da bir zamanlar LG'nin de bu pazarın güçlü bir oyuncusu olduğunu hatırlayanlar vardır. LG L70, kamerası olmasa da radyosuyla sizi mutlu edebilecek harika bir telefon. Üstelik bu sayede Spotify'a falan para ödemeye de gerek yok!

Namıdiğer kelebek telefon: Nokia 2300

''Bir telefonda benim için en önemlisi telefonun tasarımıdır'' diyenlerdenseniz, bir zamanların tasarımıyla efsaneleşen telefonlarından Nokia 2300 da listemizde kendine yer bulmayı başardı!

Havalı telefon kapamak isteyenlere: Samsung GT-E1190

Gergin geçen bir görüşmenin ardından 'çat' diye kapatmalık kapaklı bir telefon isteyenlere önerimiz, uzunca yıllar karşımıza bol bol kapaklı telefonla gelen; hatta şimdilerde de bunu 'katlanabilir' olarak güncelleyen Samsung'dan geliyor.

Tek telefon ama iki gibi: Nokia 108

Hem renk seçeneği, hem kamera, hem çift SIM. Bir telefondan başka ne istenir bilemediğimiz Nokia 108, ayrıca ön ve arka kamerasıyla da enfes fotoğraflar çekmenizi sağlayacak.

Yok artık, 4G bile var: Nokia 8110

Karşınızda bir tasarım harikası daha. Hem tuşlu, hem renkli hem de 4G'si var. Tabii fiyatı biraz daha yüksek gibi ama açıklanamayacak bir fiyat da değil.

Yine kapak, yine Samsung: Samsung C3520

Siyah, pembe ve gri renk seçenekleriyle, kapaklı telefon isteyenlerin tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayacak nefis bir model; C3520.

Xpress Music serisini hatırlayan var mı?: Nokia 5130

Nokia'nın çıktığı dönemde epey sevilen, özellikle renk seçenekleri, tasarımları, telefonun kenarına konumlanmış müzik kontrol tuşlarıyla kendinden bolca bahsettiren serisi Xpress Music'ten 5130, hem cool hem ucuz oluşuyla listemizde yer buldu.

BBM yok artık ama olsun: BlackBerry 9220

Tuş tuştur sonuçta, çok da belli olmaz fark derseniz, zamanının en 'cool' markalarından BlackBerry'den bir önerimiz var. Merak etmeyin, onu da en düşük modellerden seçtik... Ama hatırlatalım, BBM 2019 yılından beri hizmet vermiyor.

Bonus:

Ben hiç risk almak istemiyorum diyenlere:

O zaman siz ya yanınızda bunu taşıyın, ya da 'kullanmıyorum ben, modern dünyanın sunduğu ve artık insani bir ihtiyaca dönüşmüş bu teknolojiyi reddediyorum' deyin, kurtulun.