Netflix, antoloji dizisi Black Mirror'ın 7. sezonunun geleceğini duyurdu. Ayrıca önceki sezonlardan çok sevilen bir bölümün devamının da yeni sezonda yer alacağı belirtildi.

2011 yılında yayımlanmaya başlayan antoloji dizisi Black Mirror, şüphesiz günümüzün en sevilen yapımlarındandı. Bilim kurgu türündeki dizinin 6. sezonu, geçtiğimiz yaz çıkış yapmıştı ve izleyenlerden karışık yorumlar almıştı.

Bugün ise hayranları sevindirecek bir haber geldi. Netflix, sosyal medya hesaplarından Black Mirror’un yeni sezonunun geleceğini resmen duyurdu.

7. sezon, 2025’te gelecek

Yapılan paylaşıma göre Black Mirror’ın 7’inci sezonu 2025 yılında çıkış yapacak. Netflix’in, “6 yeni hikâye. Black Mirror 2025’te geri dönüyor.” ifadeleri yeni sezonun 6 bölümden oluşacağını ortaya koyuyor. Son sezonun 5 bölüm olduğunu belirtelim.

Kesin çıkış tarihi ve diğer konular hakkında bir bilgi yok. Ancak yine her bölümde farklı bir konunun işleneceğini söyleyebiliriz. Ayrıca Netflix’in önemli bir bilgi eklediğini de belirtelim. Bu sezon, önceki sezonlardaki bir bölümün devamı olacak bir bölümü içerecek.

USS Callister bölümünün devamı geliyor!

*2017'de yayımlanan USS Callister bölümünün fragmanı.

Bu bölüm, 2017’de yayımlanan 4. sezonun ilk bölümü USS Callister’ı devam ettirecek. Star Trek benzeri bir ortamda geçen bu bölümde Oscar adayı Jesse Plemons başroldeydi. Plemons, Robert Daly isimli multiplayer bir oyununun yaratıcısını oynuyordu. Bölüm, izleyiciler tarafından çok sevilirken Emmy de kazanmıştı.

İş arkadaşlarının DNA’larını kullanarak onların dijital klonlarını oluşturan Daly, Star Trek benzeri bir uzay macerasını simüle ediyor ve USS Callister isimli gemide onların kaptanlığını yapıyordu. Ancak gelen yeni bir kişi, mürettebat üyelerini Daly’e karşı ayaklanmasına neden oluyordu.

Netflix, USS Callister’ın devamı olacak bölümle ilgili şu ifadeleri kullanıyor: “Robert Daly öldü ancak USS Callister mürettebatının sorunları daha yeni başlıyor.”