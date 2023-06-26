Blizzard, oyuncuların pazar gününü mahveden bir DDoS saldırısına maruz kaldı. Gün boyu devam eden saldırılar, gece saatlerinde sona erdi. Diablo IV ve diğer Blizzard oyunları, saldırı sırasında oynanamaz oldu.

Diablo ve World of Warcraft gibi dünyaca ünlü oyunların ardındaki isim olan Blizzard, geçtiğimiz hafta sonunda sıkıntılı bir süreçten geçti. Şirketin sunucularına yönelik DDoS saldırısı, oyuncuların Diablo IV ve World of Warcraft gibi oyunlara erişimin engellenmesine yol açtı. Saatler boyunca devam eden DDoS saldırıları, şu saatler itibarıyla çözülmüş gibi görünüyor. Saldırıları kimlerin, ne amaçla yaptığı bilinmiyor.

Blizzard, dün sabah 9 sularında bir açıklama yaptı ve oyuncuların Battle.net istemcisine girişlerde sorun yaşandığını kabul etti. Sorunu çözmek için çalıştıklarından bahseden teknik ekip, birkaç saat sonra ise sunucularda sorun olduğunu duyurdu. Saat 17:30 sularında ise yeni bir açıklama yapıldı ve Blizzard sunucularına DDoS saldırısı yapıldığı açıklandı. Oyuncular, bu süreçte Diablo IV'e de diğer oyunlara da çevrimiçi olarak erişemediler.

İlk saldırı püskürtüldü ancak gece saatlerinde yine saldırı oldu!

Blizzard, akşam 8 gibi yaptığı açıklamada DDoS saldırısının püskürtüldüğünü, oyuncuların sunuculara yeniden bağlanabileceklerini açıkladı. Ancak bu durum kısa sürdü. Saat 12 sularında yine bir açıklama yapan şirket, yeni bir DDoS saldırısı gerçekleştirildiğini söyledi. Oyuncuların sunucu erişimini yarım saat kadar kısıtlayan bu saldırı da püskürtüldü. Downdetector üzerinden yaptığımız kontrollerde, şu an için sunucu sorunu yaşanmadığını görüyoruz.

Saldırılar püskürtülmüş olsa da oyuncular, tüm gün boyunca özellikle de Diablo IV'e erişemediler. Oyunun çevrimdışı modunun da bulunmaması, oyuncuların canını iyice sıktı. Hatta sosyal medyada konuyla ilgili paylaşım yapan oyunseverler, Diablo IV için çevrimdışı modun şart olduğunu söylediler. Ancak Blizzard'dan bununla ilgili bir açıklama gelmedi. Şirketin yaşananlar üzerine nasıl bir aksiyon alacağı şimdiden merak konusu.

Diablo IV ile ilgili detaylı bilgi için: