Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?

Euro Truck Simulator 2'nin geliştirici ekibi SCS Software, IGN Türkiye aracılığıyla özel bir tanıtım videosu paylaştı. Videodan çıkarımlara göre çok yakında Türkiye DLC'si göreceğiz.

Euro Truck Simulator 2'nin geliştirici ekibi SCS Software, IGN Türkiye’ye özel olarak paylaştığı yeni bir video ile oyunun sınırlarını daha önce hiç görmediğimiz bir coğrafyaya doğru genişleteceğinin ipuçlarını verdi.

Videodaki atmosfer ve renkler, doğu ile batıyı harmanlayan, tarih kokan ve bir o kadar da tanıdık bir maceraya işaret ediyor.

Euro Truck Simulator 2 yeni DLC tanıtımı

Henüz resmî bir açıklama yapılmasa da bu tanıtımın Türkiye DLC'sine işaret ettiğini videodaki 1915 Çanakkale Köprüsü, "Kanat" yazan bir dükkândan ve kırmızı beyaz renklerdeki tırdan anlayabiliyoruz.

Peki siz bu yeni video hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecek DLC tüm Türkiye'yi mi kapsayacak yoksa sadece ege kıtasını mı ele alacak? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.