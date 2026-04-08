Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri Animal Joy Protein Brownie Mix'lerde indirim!

[7-23 Nisan] Toplam Değeri 18 Bin TL'yi Aşan 18 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Xbox Game Pass'e her ay yeni oyunlar eklenmeye devam ediyor. Şimdi ise bu ay içerisinde kütüphaneye eklenecek yeni oyunlara bakıyoruz.

Barış Bulut / Editor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.

Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.

Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar

Oyun Normal Fiyatı Ekleneceği Tarih
Final Fantasy IV 629 TL 7 Nisan
DayZ 1.099 TL 8 Nisan
Endless Legend 2 1.299 TL 8 Nisan
FBC: Firebreak 449 TL 8 Nisan
Planet Coaster 2 1.450 TL 9 Nisan
Tiny Bookshop Belli değil 10 Nisan
Football Manager 26 1.999 TL 13 Nisan
Football Manager 26 Console 1.999 TL 13 Nisan
Hades II 1.229 TL 14 Nisan
Replaced Belli değil 14 Nisan
The Thaumaturge 500 TL 14 Nisan
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered 1.900 TL 16 Nisan
EA Sports NHL 26 2.899,99 TL 16 Nisan
Call of Duty: Modern Warfare 2.159,99 TL 17 Nisan
Little Rocket Lab 500 TL 21 Nisan
Sopa: Tale of the Stolen Potato 819 TL 21 Nisan
Vampire Crawlers Belli değil 21 Nisan
Kiln Belli değil 23 Nisan
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

