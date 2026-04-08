[7-23 Nisan] Toplam Değeri 18 Bin TL'yi Aşan 18 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

Microsoft’un ücretli abonelik sistemi Xbox Game Pass, özellikle ülkemizdeki oyun fiyatlarının çok yükselmesiyle oyuncuların bir numaralı tercihi hâline gelmişti. Bildiğiniz üzere şirket her ay düzenli olarak Game Pass kütüphanesine yeni oyunlar ekliyor.
Son dönemde Xbox Game Pass kütüphanesine birçok büyük yapımın eklendiğini görmüştük. Bugün ise oyunseverler için Nisan ayının geri kalanında Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar duyuruldu.
İçerikten Görseller
Xbox Game Pass'e eklenecek yeni oyunlar
|Oyun
|Normal Fiyatı
|Ekleneceği Tarih
|Final Fantasy IV
|629 TL
|7 Nisan
|DayZ
|1.099 TL
|8 Nisan
|Endless Legend 2
|1.299 TL
|8 Nisan
|FBC: Firebreak
|449 TL
|8 Nisan
|Planet Coaster 2
|1.450 TL
|9 Nisan
|Tiny Bookshop
|Belli değil
|10 Nisan
|Football Manager 26
|1.999 TL
|13 Nisan
|Football Manager 26 Console
|1.999 TL
|13 Nisan
|Hades II
|1.229 TL
|14 Nisan
|Replaced
|Belli değil
|14 Nisan
|The Thaumaturge
|500 TL
|14 Nisan
|The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered
|1.900 TL
|16 Nisan
|EA Sports NHL 26
|2.899,99 TL
|16 Nisan
|Call of Duty: Modern Warfare
|2.159,99 TL
|17 Nisan
|Little Rocket Lab
|500 TL
|21 Nisan
|Sopa: Tale of the Stolen Potato
|819 TL
|21 Nisan
|Vampire Crawlers
|Belli değil
|21 Nisan
|Kiln
|Belli değil
|23 Nisan
Peki siz bu ay Game Pass'e eklenecek oyunlardan hangisini oynamayı düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.