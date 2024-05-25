BMW, yeni konsept otomobili Skytop'ı tanıttı. Tasarımıyla da motoruyla da mest eden otomobilin seri üretime girip girmeyeceği belli değil.

Alman otomobil devi BMW, düzenlediği bir etkinlikte Skytop olarak isimlendirdiği yeni konsept otomobilini duyurdu. BMW 8 serisi ile 1950'li yıllarda üretilen BMW 503'ten ilham alınarak geliştirilen otomobil, tüketiciyi mest etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Aracın ön kısmına baktığımız zaman, tasarım dilinin Z8'i andırdığına şahitlik ediyoruz. Oldukça ince şekilli farlar ve köpek balığı burun, dikkatimizi çeken ilk tasarım detayları arasında yer alıyor. Tabii bu tasarım detayları, aracın oldukça agresif görünmesini sağlamış.

Karşınızda BMW Skytop

Otomobilin arka kısmına baktığımızda ise oldukça uzun bir bölüm ile karşılaşıyoruz. Şekillendirilmiş kaporta, öndeki gibi ince aydınlatmalar ve çıkıntılı yapı ise 503 modelinden alınmış durumda. Aracın arka kısmı da en az ön kısım kadar etkileyici görünüyor.

BMW Skytop'ın iç kısmına geçtiğimizde ise aslında alışık olduğumuz bir kabin bizleri karşılıyor. Şirket, 8 Serisi'nin kabinini bu konsept otomobile entegre etmiş durumda.

Kaput altına indiğimizde kelimenin tam anlamıyla bir canavar bizleri karşılıyor. BMW Skytop, 617 beygir gücündeki 4.4 litrelik V8 motordan güç alıyor. M8 Competition'ın sekiz ileri vitesli otomatik şanzımanı da bu otomobilde bulunuyor.

BMW, Skytop için bir fiyat açıklaması yapmadı. Çünkü bu otomobilin seri üretime girip girmeyeceği belli değil. Ancak şirket, bu tarz konsept otomobiller tasarlamayı seviyor olsa da bunları seri üretime sokmuyor. Skytop da onlardan biri olacak gibi görünüyor.