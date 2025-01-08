BMW, sürücülere eşsiz bir deneyim sunacak olan yeni kokpit teknolojisi Panoramic iDrive'ı duyurdu. Ekran odaklı teknoloji, 2025 yılının sonunda piyasaya sürülecek.

Alman otomobil devi BMW, bir süredir üzerinde çalıştığı "Panoramic iDrive" teknolojisini CES 2025 etkinlikleri kapsamında gösterdi. Şirketin yaptığı açıklamalar, gelecekte BMW otomobillere getirilecek kokpit teknolojisinin ne kadar etkileyici olacağını gözler önüne serdi.

BMW'nin Panoramic iDrive teknolojisi, sürücülere pek de görmedikleri bir deneyim sunacak. Zira bu teknoloji ile BMW otomobiller, eğimli bilgi-eğlence ekranlarıyla donatılacaklar. Ayrıca önce camı tamamen kaplayan baş üstü ekran, camın alt kısmına yerleştirilecek küçük bir hub ekran ve yapay zekâ destekli kişisel asistan da sürücülerin hizmetine sunulacak.

BMW'nin yeni nesil kokpitleri böyle görünecek

Panoramic iDrive teknolojisi, Panoramic Vision olarak isimlendirilen özel bir hub ekrana ev sahipliği yapacak. Bu ekran, aracın ön kısmını tamamen kaplayacak ve sol tarafta araç hızı gibi bilgiler sunacak. Devamında ise hava durumu gibi seçenekler sunulacak. Sürücü, bu ekranı kendi istediği gibi özelleştirebilecek. Ayrıca hem bu ekrana hem bilgi-eğlence ekranına hem de baş üstü ekrana navigasyon verisi aktarılabilecek. Böylelikle kullanıcı, navigasyon bilgilerini asla kaçırmayacak.

BMW'nin yeni kokpiti, 2025 yılının sonu itibarıyla piyasaya sürülecek. Yani 2026 model BMW'ler, Panoramic iDrive teknolojisine sahip olacaklar. Ayrıca bu teknolojinin tüm modeller için standart olarak sunulacağını da belirtelim.

Karşınızda BMW'nin Panoramic iDrive teknolojisi: