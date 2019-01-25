Bomba İddia: Resident Evil'in Dizisi Netflix İçin Çekiliyor

Resident Evil 2: Remake'in bugün piyasaya çıkması sonrasında yeniden esen Resident Evil fırtınası, Netflix'te esmeye devam edecek.

İlk iki filmi bir kenara bırakırsak, Resident Evil serisinin sinema perdesindeki macerası pek de başarılı olmadı. Hemen hemen bütün filmleriyle vasat notlar ve eleştiriler alan Resident Evil, Netflix için orijinal bir dizi olarak karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

2016 yılında izleyicilerle buluşan Resident Evil: Son Bölüm'ün ardından sessizliğini koruyan Resident Evil markası, böylece geri dönecek. Constantine filminin de prodüksiyonunu üstlenen Alman firmaya teslim edilecek olan film ile ilgili Resident Evil serilerinin yapımcısı Paul W.S Anderson hakkında herhangi bir yorum gelmedi.

Screen Gems, şu ana dek gelen sorulara yanıt vermiş değil. Ancak Deadline, gelen bilginin kaynağının çok sağlam olduğunu ve kısa süre içerisinde doğrulanacağını belirtti. Hikayede kullanılacak karakter olarak Leon Kennedy veya Claire Redfield düşünülüyor.