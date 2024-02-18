MKK verilerine göre, 9 haftadır devam eden borsadaki yatırımcı sayısındaki düşüş nihayet son buldu.

Yılın son dönemlerinde mevduat faizlerindeki yükseliş ivmesi görmüştük. Bu dönemde bazı yatırımcılar faizlere yönelmeyi tercih ederken, borsada da Ekim ayındaki rekor yatırımcı sayısının düştüğünü görüyoruz. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Aralık 2023'te yatırımcı sayısı 7 milyon 643 bin 867 oldu. Ekim ayındaki rekor ise 8,6 milyon yatırımcı idi.

Bunun ardından 9 hafta boyunca pay senedi yatırımcısı sayısındaki düşüş devam etti. Fakat güncel olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu verileri, bu düşüşün sonlandığını, yatırımcı sayısının normale döndüğünü gösteriyor. Bunda yeni halka arzların onaylanmasının payı da büyük demeden geçmeyelim.

1 haftada 528 bin kişi borsaya katıldı. Bunun büyük bir kısmı geri dönenlerden oluşuyor.

Tam sayı ise 528 bin 501. 16 Şubat Cuma günü sona eren haftaya baktığımızda, pay senedi yatırımcı sayısının bir önceki haftanın sayısı olan 7 milyon 200 bin 436’dan 7 milyon 728 bin 937’ye yükseldiğini görüyoruz. Yine aynı hafta pay senedi değeri 11,9 trilyon liradan 12,35 trilyon liraya fırladı.

Bu düşüşü her ne kadar geride bırakmış olsa da yıllara baktığımızda toplam yatırımcı sayısında artış devam ediyor. Zira 2021’de 2 milyon olan yatırımcı sayısı 2022’de 3 milyonu geçmişti. Yani birkaç ay toplamına bakarsak sadece borsayı bırakanların sayısı bile bu sayılarla yarışır hâle geliyor.

Sizin bu konudaki düşünceleriniz neler?