Bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, kırışıklıkları gidermek için kullanılan botoks COVID-19’dan da koruyor. Araştırmacılar, köydeki herkesin COVID-19 virüsüne yakalanmasına rağmen virüs bulaşmayan 64 yaşındaki botokslu kadını örnek gösterdi.

Clostridium Botulinum adı verilen bir bakteriden elde edilen botoks (Botulinum toksini); kırışıklık, yüz şekillendirme, aşırı terleme ve migren gibi sorunların giderilmesi için kullanılan bir tedavi yöntemidir. Kasları felç ederek çalışan botoks tedavisi, tehlikeli olması sebebiyle tavsiye edilmiyor.

Sadece estetik müdahaleler, kırışıklık giderilmesi için kullanıldığı sanılan tedaviyi yaptıran insanlar, genel olarak botoks yaptırdığını saklama ihtiyacı duyuyor. Fransız bilim insanlarının yaptığı araştırma botoksun toplum nezdindeki konumunu değiştirebilir. Öyle ki; bu iddiayla birlikte herkes Barbie bebeğe dönüşebilir.

Araştırma yapılan 193 hastanın hiçbirinde COVID-19 görülmedi

Fransız bilim insanlarının yapığı araştırmaya göre, botoks tedavisi COVID-19 virüsünü engellemek için de kullanılabilir. En tehlikeli toksinlerden birisi olarak bilinen botoks, yani Botulinum toksini, birçok hastalığın tedavisinde de kullanılıyor ve semptomları hafifletmeye yardımcı oluyor.

Araştırmacılar, 50 yaşlarında ve dörtte üçü kadın olan 193 kadar hastaya botoks tedavisi uygulayarak incelemeye aldılar. Hastalar üç ay takip edildi ve bu sürecin sonunda, iki şüpheli vaka dışında hiçbirinde COVID-19 virüsüne rastlanılmadı. Araştırmacılar bu incelemenin yanı sıra, Güney Fransa’da botoks tedavisi gören ve köyündeki tüm insanların COVID-19 virüsüne yakalanmasına rağmen virüs bulaşmayan 64 yaşındaki kadını örnek gösterdi.

Sonuçların genel popülasyondaki enfekte birey sayısı ile botoks enjekte edilen ve hasta sayısı arasında önemli bir fark olduğunu söyleyen araştırma ekibinin ulaştığı sonuç, İngiliz uzmanlar tarafından bir kanıt olarak görülmedi ve iddia zayıf bulundu.