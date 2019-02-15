BP şirketi, yaptığı son açıklamada plastik yasaklarının çevre sorunlarını çok daha ciddi boyutlara taşıyabileceğini ifade etti.

2040 yılına kadar dünyanın başlıca en büyük enerji kaynaklarından bir tanesinin petrol olacağı ifade ediliyordu. En büyük petrol üreticilerinden bir tanesi olarak bilinen BP, son derece ilginç argümanlarla plastik kullanımının azaltılmasının kötü sonuçlara yol açabileceğini söylüyor.

BP, yaptığı açıklamada dünyanın kağıt, cam ve diğer çeşitli malzemeleri kullanması halinde petrol talebinin azalacağını ifade ediyor. Her ne kadar bu olumlu görünse de BP şirketine göre diğer malzemelerin kullanılması enerji ve karbon emisyonları açısından plastiğe göre daha büyük zarar oluşturacaktır.

Dünyanın yaşadığı dizel deneyimi

1990 yılında araçların sadece %10’u dizelden oluşuyordu. Ancak 2012 yılında bu sayı, %50 gibi oranlara yükseldi. Her ne kadar benzinli araçlara göre %15 daha az karbondioksit üretimi sağlanmış olsa da nitrojen dioksit sorunlarının yanı sıra 22 kat daha fazla partikül de ortaya çıktı.

Kağıt poşetler çözüm olmayabilir

BP tarafından yapılan analizde kağıt poşetlerin dayanıksız olması nedeniyle müşteriler tarafından sıklıkla değiştirilmek zorunda kalınabileceği ifade ediliyor. Bu, daha fazla kağıt kullanımı ve daha çok ağaç kesimi anlamına geliyor.

Yeni trend plastik alternatifler

Plastik kartonlar, gittikçe daha fazla piyasaya sürülmeye başlanıyor. Ayrıca geri dönüştürülebilir plastik ürünler yeni gözde materyaller olabilir. Plastik ürünlerden daha fazla kurtulsak bile, yine de kesin bir çözümden söz etmek pek de mümkün değil. Bu nedenle plastik alternatiflerinin, iklim durumunu daha da kötüleştirmemesi için iyi seçilmesi gerekiyor.