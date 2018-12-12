Supercell tarafından 2017 yılında duyurulan ve bölge bölge yayınlanan Brawl Stars, tüm iOS ve Android kullanıcılarına sunuldu.

Finlandiyalı mobil oyun geliştiricisi Supercell, Clash Royale, Hay Day ve Boom Beach gibi oyunlarla piyasanın zirvesine yerleşmiş durumda. Toplam 544 gündür Supercell tarafından tüm dünyaya sunulması beklenen Brawl Stars, sonunda indirmeye sunuldu.

Oyunun nasıl göründüğünü merak ediyorsanız hemen yukarıdaki videodan oyun deneyimini seyredebilirsiniz. Brawl Stars; Bounty, Heist ve tek kişilik modlarıyla uzun süre oyuncuları kendine bağlayacak gibi görünüyor.

Bir süre önce ülkemizdeki oyuncuların Kanada VPN'i kurarak Google Play üzerinden indirebildiği oyun, artık herkes için oynanabilir durumda. iOS ve Android kullanıcılarının tek yapması gereken, aşağıdaki linkleri kullanarak oyunu cihazlarına indirmek ve tadını çıkarmak.