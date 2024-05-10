Netflix, Roblox üzerinden ulaşılabilen sanal dünya "Netflix Nextworld"ü duyurdu. Netflix Nextworld, platformdaki yapımlarla ilgili oyun ve etkinliklere ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en popüler çevrim içi dizi ve film platformu Netflix ile video oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Roblox arasında dikkat çekici bir iş birliği gerçekleştirildi. Bu iş birliği kapsamında Roblox'tan ulaşılabilen, "Netflix Nextworld" isimli yeni bir dijital tema parkı oluşturuldu.

Henüz erken erişim aşamasında olan Netflix Nextworld, Roblox'un mobil, konsol ve PC sürümlerinin tamamında bulunuyor. Dijital tema parkına ulaşmak isteyen oyuncuların, Roblox'tan giriş yapmaları yeterli olacak.

Peki oyuncular, Netflix Nextworld'de ne yapacaklar?

Roblox üzerinden Netflix Nextworld haritasına bağlanan oyuncular, Netflix'teki yapımlarla ilgili tonla içerik görecekler. Stranger Things, One Piece ve Rebel Moon gibi yapımlar, Netflix Nextworld'de ulaşılabilecek etkinlikler arasında yer alacak. Ekip ayrıca 24 Mayıs'ta yayımlanacak Jurassic World: Chaos Theory için de özel bir etkinlik oluşturdu.

Netflix Nextworld şimdilik sadece basit oyunlara ev sahipliği yapıyor olsa da gelecekte, daha sosyal bir deneyim sunacak. Netflix tarafından yapılan açıklamalarda Netflix Nextworld üzerinden izleme partileri ve ilk gösterimler yapılacağını söyledi. Bakalım Netflix aboneleri, platformun sanal dünyasına ne kadar ilgi gösterecekler...

Netflix Nextworld için hazırlanan tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz: