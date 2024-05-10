Türk televizyonlarında iyisiyle kötüsüyle sayısız reklama şahit olduk. Bu içerikteyse Türkiye’nin reklamcılık tarihindeki ilginç reklamları bir araya getirdik. O halde, reklam aramız başlasın!

Reklamcılık dünyası, yaratıcılığıyla unutulmaz işler ortaya koysa da zaman zaman gerçekten nasıl onay verildiğine şaşırdığımız çalışmalara da sahne olabiliyor.

“Reklamın iyisi kötüsü olmaz.” diyorlar ama bazen öyle reklamlara şahit oluyoruz ki “Bunu onaylayan ne düşünüyordu acaba?” diye düşünmeden edemiyoruz.

“Aklımı seveyim aklımı!” sloganını kullanan Regal, bu reklama onay verirken aklına küsmüştü herhalde…

118 80 reklamları da genelde beğenilmese de akıllarda yer etmeyi başaranlardan.

“Do di do di do di” naralarıyla kulağımızı tırmalayan bu Dido reklamı da bu listede.

“Demek ki tek sorun bütçenin düşük olmasında değilmiş.” Dedirten Ege Bal reklamı:

Bal sektörü bir dönem reklam ajansı seçiminde sorun yaşamış herhalde.

Hacının Şalgamı, ürününün coşkusunu düşük bütçeyle yansıtmaya çalışırken "aşırı yaratıcılık" kurbanı olmuş diyelim.

Hasırcı Yapı, Türk reklam tarihinde asla unutulamayacak bir reklam çalışmasıyla karşınızda.

"Bu boru başka boru." diye şarkı söylemeye Erman Toroğlu'nu nasıl ikna ettiler acaba?

Zizigo isimli e-ticaret sitesinden Tarantino'nun ilgisini çekecek bir reklam filmi:

Son olarak, Erol Gaz'dan küçük bir Geleceğe Dönüş paradosi izliyoruz.

Sizin en kötü bulduğunuz hangisi oldu?

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