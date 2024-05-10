Huawei'nin Android tabanlı HarmonyOS'u bırakıp, tamamen kendi geliştirdiği "HarmonyOS Next"e ne zaman geçiş yapacağı açıklandı. Akıllı telefon dünyası, büyük bir değişime çok yakın olabilir.

ABD hükûmetinin aldığı karar neticesinde 2019 yılından beri Google Mobil Servisleri için destek alamayan Huawei, çok yakında yeni bir dönem başlatacak gibi görünüyor. Çin'den gelen haberlere göre şirket, Mate 70 serisi ile Android ekosisteminden tamamen kopacak.

Huawei, bir süredir "HarmonyOS Next" olarak isimlendirdiği yeni bir işletim sistemi üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu işletim sistemi, bugün piyasadaki bazı telefonlarda kullanılan HarmonyOS gibi Android tabanlı değil. Yani Huawei, Google ve Android'den tamamen bağımsız, kendi dinamikleri üzerine inşa edilmiş yeni bir işletim sistemi kullanmaya başlayacak.

HarmonyOS Next, daha şimdiden 4.000 civarı uygulamaya ev sahipliği yapıyor

Açık konuşmak gerekirse Huawei'nin HarmonyOS Next'e geçmemek için bir sebebi kalmadı. Çünkü bu işletim sistemi için geliştirilmiş 4.000'den fazla uygulama bulunuyor. Huawei, bu sayının yıl sonuna kadar yarım milyona ulaşacağını düşünüyor. Eğer bu beklenti gerçek olursa Huawei, Android ile tüm bağını resmen koparmış olacak.

HarmonyOS Next ile ilgili de bazı bilgiler paylaşalım. Yapılan açıklamalara göre yeni işletim sistemi, Huawei telefonlarda kullanılan Android tabanlı HarmonyOS'tan 3 kat verimli çalışıyor. Ayrıca cihaz içi yapay zekâ teknolojilerini de mümkün kılıyor. Hâl böyle olunca Huawei'nin yeni işletim sistemi, akıllı telefon dünyasında büyük bir etki yapabilir gibi görünüyor. Ancak HarmonyOS Next'in Çin dışına çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.